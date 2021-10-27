النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أيتام "كهاتين" يتعرفون على معالم المدينة المنورة

للاطلاع على الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كهاتين" رحلة لأيتامها للمدينة المنورة بمشاركة 10 أبناء، للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن "كهاتين" جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة مكة المكرمة في الفرع الرئيسي بمكة وفروعها في المدينة المنورة والطائف، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن رحلة المدينة المنورة التي نفذتها الجمعية شارك 10 من الأبناء المسجلين بالجمعية، موضحًا أن الرحلة كانت عبر قطار الحرمين؛ حيث نقل جميع المشاركين من مكة إلى المدينة المنورة، وصل المشاركون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه.

ثم تمت زيارة المعارض والمعالم التاريخية بالباص السياحي للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام وإقامة فعاليات ترفيهية لهم في أحد المنتجعات السياحية.

وجرى، ولله الحمد، توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة، التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات.

كما ساهمت الجمعية بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلة على المسجد النبوي، بهدف توفير الأجواء المريحة وتهيئتها لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أيتام "كهاتين" يتعرفون على معالم المدينة المنورة
سبق

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كهاتين" رحلة لأيتامها للمدينة المنورة بمشاركة 10 أبناء، للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن "كهاتين" جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة مكة المكرمة في الفرع الرئيسي بمكة وفروعها في المدينة المنورة والطائف، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن رحلة المدينة المنورة التي نفذتها الجمعية شارك 10 من الأبناء المسجلين بالجمعية، موضحًا أن الرحلة كانت عبر قطار الحرمين؛ حيث نقل جميع المشاركين من مكة إلى المدينة المنورة، وصل المشاركون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه.

ثم تمت زيارة المعارض والمعالم التاريخية بالباص السياحي للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام وإقامة فعاليات ترفيهية لهم في أحد المنتجعات السياحية.

وجرى، ولله الحمد، توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة، التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات.

كما ساهمت الجمعية بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلة على المسجد النبوي، بهدف توفير الأجواء المريحة وتهيئتها لهم.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
06:10 PM

أيتام "كهاتين" يتعرفون على معالم المدينة المنورة

للاطلاع على الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
97

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كهاتين" رحلة لأيتامها للمدينة المنورة بمشاركة 10 أبناء، للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن "كهاتين" جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة مكة المكرمة في الفرع الرئيسي بمكة وفروعها في المدينة المنورة والطائف، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن رحلة المدينة المنورة التي نفذتها الجمعية شارك 10 من الأبناء المسجلين بالجمعية، موضحًا أن الرحلة كانت عبر قطار الحرمين؛ حيث نقل جميع المشاركين من مكة إلى المدينة المنورة، وصل المشاركون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه.

ثم تمت زيارة المعارض والمعالم التاريخية بالباص السياحي للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام وإقامة فعاليات ترفيهية لهم في أحد المنتجعات السياحية.

وجرى، ولله الحمد، توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة، التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات.

كما ساهمت الجمعية بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلة على المسجد النبوي، بهدف توفير الأجواء المريحة وتهيئتها لهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة