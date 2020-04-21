النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شفاء 45 حالة جديدة من "كورونا" في الكويت

العدد الكلي للحالات المُتعافية وصل إلى 412

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2)، المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

ووفق "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح؛ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
شفاء 45 حالة جديدة من "كورونا" في الكويت
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2)، المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

ووفق "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح؛ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:10 AM

شفاء 45 حالة جديدة من "كورونا" في الكويت

العدد الكلي للحالات المُتعافية وصل إلى 412

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
94

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2)، المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

ووفق "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح؛ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,358
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,466

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة