شفاء 45 حالة جديدة من "كورونا" في الكويت

العدد الكلي للحالات المُتعافية وصل إلى 412

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2)، المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

ووفق "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح؛ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.