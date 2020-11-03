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الربيعة والجاسر يطلقان خدمة تتبع حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية في مركبات النقل

"الصحة": التقنية لا غنى عنها لضبط الجودة.. "النقل": شراكتنا مهمة لتعزيز الرقابة

بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دُشنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020م خدمة تتبُّع وقياس درجات الحرارة والرطوبة لمركبات ومستودعات الغذاء والدواء عبر منصة (وصل)، وجاء التدشين بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وتأتي هذه الخدمة نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتمثل في تفعيل نظامٍ إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت المخصصة للتخزين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن تطوير مثل هذه الأنظمة التقنية الدقيقة يرمي إلى التأكد من التزام المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء ومركبات النقل الخاصة بها للاشتراطات واللوائح الفنية المتعلقة بالنقل والتخزين، مبينًا أن نظام مراقبة الحرارة والرطوبة سيكون ابتداءً من اليوم مرتبطًا مع المنصات الإلكترونية "وصل" و"بيان" التابعتين للهيئة العامة للنقل، موضحًا أن كافة عمليات النقل والتخزين ستخضع للمتابعة الدقيقة بما يحقق مساعي الجميع إلى ضبط هذه النشاطات حرصًا على صحة الإنسان وبما يكفل التزام الناقلين ومشغلي منشآت التخزين بكافة المعايير الصحية الدولية المعتمدة في هذا الجانب الحيوي، وبما يسهم في الارتقاء بضمانات سلامة المنتجات الغذائية والدوائية، وتطبيق أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مجال إنترنت الأشياء، وترسيم مستويات تليق بصحة الإنسان.

واختتم الربيعة حديثه مثنيًا على هذه الشراكة الناجحة بين وزارتي الصحة والنقل وهيئة الغذاء وهيئة النقل، مؤكدًا على دور مثل هذه الشراكات في تعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية خصوصًا في الجانبين الرقابي والتنظيمي، مع ما تتيحه مثل هذه المشاريع التقنية من فرص للمؤسسات الوطنية الأهلية للمنافسة في تقديم أفضل الخدمات بعد مراعاة كافة الاشتراطات والضوابط الصحية، كما أشاد الربيعة بجهود منسوبي هيئة الغذاء والدواء وإخوتهم في الهيئة العامة للنقل، الأمر الذي انتهى إلى استكمال هذا المشروع وتهيأته لجني الثمار الإيجابية ابتداءً من تاريخ تطبيقه بشكل موسع.

ومن جانبه، أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن ما تقدمه الهيئة العامة للنقل من خدمات في جانب الرقابة وضبط الجودة يأتي تلبية لاحتياجات حيوية قائمة وكفيلة بالنهوض بأنشطة النقل والخدمات اللوجستية بكافة أنماطها، مضيفًا أنها ستكون اليوم رقابة رقمية موثوقة ومرتبطة بتحقيق أعلى معايير السلامة في نقل ما يتعلق بصحة الإنسان وغذائه، حيث يتيح هذا النظام الإلكتروني عملية تتبع الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية أثناء سيرها على طرق المملكة بما يسهم في رفع مستوى الأمان في هذا القطاع، وضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، بالإضافة إلى تمكينه للهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط ومراقبة هذا النشاط إلكترونياً لرفع جودة وأمان وسلامة عمليات النقل والتخزين، للمساهمة في جودة الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات التي تقع تحت إشراف "الهيئة".

واختتم الجاسر حديثه مشيدًا بالتكامل بين منسوبي هيئة النقل وهيئة الغذاء، لتتماهى هذه الجهود المباركة حسب مهامهما واختصاصاتهما في مجال تعزيز الرقابة والإشراف على سلاسل التوريد واللوجستيات بوجه عام، وما يتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات، مبينا في حديثه أن كل هذا التطوير سينعكس إيجابًا على سعي الجميع للنهوض بأنشطة النقل المتخصصة واللوجستيات عالية الكفاءة.

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الربيعة والجاسر يطلقان خدمة تتبع حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية في مركبات النقل
سبق

بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دُشنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020م خدمة تتبُّع وقياس درجات الحرارة والرطوبة لمركبات ومستودعات الغذاء والدواء عبر منصة (وصل)، وجاء التدشين بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وتأتي هذه الخدمة نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتمثل في تفعيل نظامٍ إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت المخصصة للتخزين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن تطوير مثل هذه الأنظمة التقنية الدقيقة يرمي إلى التأكد من التزام المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء ومركبات النقل الخاصة بها للاشتراطات واللوائح الفنية المتعلقة بالنقل والتخزين، مبينًا أن نظام مراقبة الحرارة والرطوبة سيكون ابتداءً من اليوم مرتبطًا مع المنصات الإلكترونية "وصل" و"بيان" التابعتين للهيئة العامة للنقل، موضحًا أن كافة عمليات النقل والتخزين ستخضع للمتابعة الدقيقة بما يحقق مساعي الجميع إلى ضبط هذه النشاطات حرصًا على صحة الإنسان وبما يكفل التزام الناقلين ومشغلي منشآت التخزين بكافة المعايير الصحية الدولية المعتمدة في هذا الجانب الحيوي، وبما يسهم في الارتقاء بضمانات سلامة المنتجات الغذائية والدوائية، وتطبيق أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مجال إنترنت الأشياء، وترسيم مستويات تليق بصحة الإنسان.

واختتم الربيعة حديثه مثنيًا على هذه الشراكة الناجحة بين وزارتي الصحة والنقل وهيئة الغذاء وهيئة النقل، مؤكدًا على دور مثل هذه الشراكات في تعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية خصوصًا في الجانبين الرقابي والتنظيمي، مع ما تتيحه مثل هذه المشاريع التقنية من فرص للمؤسسات الوطنية الأهلية للمنافسة في تقديم أفضل الخدمات بعد مراعاة كافة الاشتراطات والضوابط الصحية، كما أشاد الربيعة بجهود منسوبي هيئة الغذاء والدواء وإخوتهم في الهيئة العامة للنقل، الأمر الذي انتهى إلى استكمال هذا المشروع وتهيأته لجني الثمار الإيجابية ابتداءً من تاريخ تطبيقه بشكل موسع.

ومن جانبه، أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن ما تقدمه الهيئة العامة للنقل من خدمات في جانب الرقابة وضبط الجودة يأتي تلبية لاحتياجات حيوية قائمة وكفيلة بالنهوض بأنشطة النقل والخدمات اللوجستية بكافة أنماطها، مضيفًا أنها ستكون اليوم رقابة رقمية موثوقة ومرتبطة بتحقيق أعلى معايير السلامة في نقل ما يتعلق بصحة الإنسان وغذائه، حيث يتيح هذا النظام الإلكتروني عملية تتبع الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية أثناء سيرها على طرق المملكة بما يسهم في رفع مستوى الأمان في هذا القطاع، وضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، بالإضافة إلى تمكينه للهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط ومراقبة هذا النشاط إلكترونياً لرفع جودة وأمان وسلامة عمليات النقل والتخزين، للمساهمة في جودة الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات التي تقع تحت إشراف "الهيئة".

واختتم الجاسر حديثه مشيدًا بالتكامل بين منسوبي هيئة النقل وهيئة الغذاء، لتتماهى هذه الجهود المباركة حسب مهامهما واختصاصاتهما في مجال تعزيز الرقابة والإشراف على سلاسل التوريد واللوجستيات بوجه عام، وما يتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات، مبينا في حديثه أن كل هذا التطوير سينعكس إيجابًا على سعي الجميع للنهوض بأنشطة النقل المتخصصة واللوجستيات عالية الكفاءة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:44 PM

الربيعة والجاسر يطلقان خدمة تتبع حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية في مركبات النقل

"الصحة": التقنية لا غنى عنها لضبط الجودة.. "النقل": شراكتنا مهمة لتعزيز الرقابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دُشنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020م خدمة تتبُّع وقياس درجات الحرارة والرطوبة لمركبات ومستودعات الغذاء والدواء عبر منصة (وصل)، وجاء التدشين بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وتأتي هذه الخدمة نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتمثل في تفعيل نظامٍ إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت المخصصة للتخزين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن تطوير مثل هذه الأنظمة التقنية الدقيقة يرمي إلى التأكد من التزام المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء ومركبات النقل الخاصة بها للاشتراطات واللوائح الفنية المتعلقة بالنقل والتخزين، مبينًا أن نظام مراقبة الحرارة والرطوبة سيكون ابتداءً من اليوم مرتبطًا مع المنصات الإلكترونية "وصل" و"بيان" التابعتين للهيئة العامة للنقل، موضحًا أن كافة عمليات النقل والتخزين ستخضع للمتابعة الدقيقة بما يحقق مساعي الجميع إلى ضبط هذه النشاطات حرصًا على صحة الإنسان وبما يكفل التزام الناقلين ومشغلي منشآت التخزين بكافة المعايير الصحية الدولية المعتمدة في هذا الجانب الحيوي، وبما يسهم في الارتقاء بضمانات سلامة المنتجات الغذائية والدوائية، وتطبيق أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مجال إنترنت الأشياء، وترسيم مستويات تليق بصحة الإنسان.

واختتم الربيعة حديثه مثنيًا على هذه الشراكة الناجحة بين وزارتي الصحة والنقل وهيئة الغذاء وهيئة النقل، مؤكدًا على دور مثل هذه الشراكات في تعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية خصوصًا في الجانبين الرقابي والتنظيمي، مع ما تتيحه مثل هذه المشاريع التقنية من فرص للمؤسسات الوطنية الأهلية للمنافسة في تقديم أفضل الخدمات بعد مراعاة كافة الاشتراطات والضوابط الصحية، كما أشاد الربيعة بجهود منسوبي هيئة الغذاء والدواء وإخوتهم في الهيئة العامة للنقل، الأمر الذي انتهى إلى استكمال هذا المشروع وتهيأته لجني الثمار الإيجابية ابتداءً من تاريخ تطبيقه بشكل موسع.

ومن جانبه، أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن ما تقدمه الهيئة العامة للنقل من خدمات في جانب الرقابة وضبط الجودة يأتي تلبية لاحتياجات حيوية قائمة وكفيلة بالنهوض بأنشطة النقل والخدمات اللوجستية بكافة أنماطها، مضيفًا أنها ستكون اليوم رقابة رقمية موثوقة ومرتبطة بتحقيق أعلى معايير السلامة في نقل ما يتعلق بصحة الإنسان وغذائه، حيث يتيح هذا النظام الإلكتروني عملية تتبع الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية أثناء سيرها على طرق المملكة بما يسهم في رفع مستوى الأمان في هذا القطاع، وضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، بالإضافة إلى تمكينه للهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط ومراقبة هذا النشاط إلكترونياً لرفع جودة وأمان وسلامة عمليات النقل والتخزين، للمساهمة في جودة الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات التي تقع تحت إشراف "الهيئة".

واختتم الجاسر حديثه مشيدًا بالتكامل بين منسوبي هيئة النقل وهيئة الغذاء، لتتماهى هذه الجهود المباركة حسب مهامهما واختصاصاتهما في مجال تعزيز الرقابة والإشراف على سلاسل التوريد واللوجستيات بوجه عام، وما يتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات، مبينا في حديثه أن كل هذا التطوير سينعكس إيجابًا على سعي الجميع للنهوض بأنشطة النقل المتخصصة واللوجستيات عالية الكفاءة.

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