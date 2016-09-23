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رجال أعمال: نستلهم قصص الكفاح والتحدي للقائد المؤسس عبدالعزيز

رفعوا التهنئة للقيادة والشعب في يوم الوطن.. مثمنين ما تحقق من إنجازات

‬ أكد مسؤولون ورجال أعمال أن العزم والهمة العالية والتوكل على الله عز وجل هي السلاح للملك عبدالعزيز ورجاله في سبيل تأسيس المملكة وتوحيدها حتى عم الخير والرخاء والأمن وقضي على كل أشكال الجهل والخوف والفقر ولله الحمد والمنة.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة، قالوا: نحن نعيش ذكرى اليوم الوطني نستلهم قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وقال بدر بن محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة لشركة منافع للاستثمار: اليوم الوطني يجعلك تتأمل نعم الله علينا وكيف كنا وكيف نحن الآن بنعمة الأمن والصحة وحجم ما تحقق من الرؤية وماذا سيتحقق.

وأضاف: ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ذكرى عزيزة على أبناء المملكة نستلهم منها قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة ورسوخ أمنها ورخائها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وأردف: نحن اليوم في ظل باني نهضة المملكة الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يعيش الوطن تطوراً ملموساً وقفزات تنموية وحضارية شاملة ومتسارعة ولله الحمد والمنة.

وتابع: ندعو الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والوطن وشعبه وأمنه واستقراره.

في سياق متصل، قال رجل الأعمال سليمان بن عبدالله بن سليم التميمي: ذكرى اليوم الوطني عزيزة على قلوبنا، فهي تذكرنا بتضحيات المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وكذلك جهود وتفاني أبنائه الملوك من بعده في خدمة الوطن حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده.

وأضاف: تحققت على مر السنوات الماضية كثير من الإنجازات والطموحات وذلك لحكمة القيادة وقربها من شعبها و تلاحم الشعب مع القيادة، فالمملكة تشهد استقرارا اقتصاديا وأمنيا ونجحت بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي وقعت بدول عالمية وآخرها مرض كورونا الذي أثر على العالم واقتصاده ووقفت المملكة بقيادتها الرشيدة بثبات وتجاوزت جميع المحن الاقتصادية دون ان يهتز اقتصادها ولله الحمد والوطن بفضل الله وتوفيقه ثم بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونقف اليوم شاهدين على مكانة المملكة العالمية ويؤكد ذلك ما نلمسه من تطور في جميع مجالات الحياة، وندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويحفظ بلادنا من كل سوء.

بدوره، قال رجل الأعمال أحمد بن عبدالله التويجري: تحل علينا ذكرى عزيزة متمثلة باليوم الوطني للمملكة نفتخر فيها بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي.

وأضاف: من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

ورفع التهاني للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة اليوم المجيد للمملكة.

أما رجل الأعمال صاطي بن منور الضباطي، فقد قال: تحل علينا الذكرى المجيدة لتوحيد بلادنا الحبيبة، ونحن ضمن أكبر الدول اقتصاداً على مستوى العالم، وننعم في ظل قيادتنا الرشيدة بالأمن والازدهار ونسير بخطى متسارعة نحو التقدم والتنمية الاقتصادية التي هدفها الأول هو المواطن.

وأضاف: أنعم الله علينا بقيادة رشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حيث نعيش في ظل قيادتنا الرشيدة في خير ورخاء وهذا الأمن والأمان كانا لهما الدور الفعال في كسب المملكة مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاقتصاد وأثبتت للعالم أجمع بأن لها الأثر الأبرز في جميع المحافل العالمية.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي: منذ تأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز وانتقال القيادة من بعده لأبنائه والمملكة في تقدم ونمو وتطور وازدهار، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حققت المملكة ما يصعب تحقيقه في مجالات عده، أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأضاف: المملكة تشهد اليوم من التطور الاقتصادي والتقدم العمراني والأمن والثقل السياسي ما يشهد به القاصي والداني، وما نعيشه اليوم ما هو إلا تأكيد تكاتف الشعب مع قيادته.

واختتم بالقول: نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولشعب المملكة الكريم التبريكات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا النعم.

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رجال أعمال: نستلهم قصص الكفاح والتحدي للقائد المؤسس عبدالعزيز
سبق

‬ أكد مسؤولون ورجال أعمال أن العزم والهمة العالية والتوكل على الله عز وجل هي السلاح للملك عبدالعزيز ورجاله في سبيل تأسيس المملكة وتوحيدها حتى عم الخير والرخاء والأمن وقضي على كل أشكال الجهل والخوف والفقر ولله الحمد والمنة.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة، قالوا: نحن نعيش ذكرى اليوم الوطني نستلهم قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وقال بدر بن محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة لشركة منافع للاستثمار: اليوم الوطني يجعلك تتأمل نعم الله علينا وكيف كنا وكيف نحن الآن بنعمة الأمن والصحة وحجم ما تحقق من الرؤية وماذا سيتحقق.

وأضاف: ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ذكرى عزيزة على أبناء المملكة نستلهم منها قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة ورسوخ أمنها ورخائها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وأردف: نحن اليوم في ظل باني نهضة المملكة الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يعيش الوطن تطوراً ملموساً وقفزات تنموية وحضارية شاملة ومتسارعة ولله الحمد والمنة.

وتابع: ندعو الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والوطن وشعبه وأمنه واستقراره.

في سياق متصل، قال رجل الأعمال سليمان بن عبدالله بن سليم التميمي: ذكرى اليوم الوطني عزيزة على قلوبنا، فهي تذكرنا بتضحيات المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وكذلك جهود وتفاني أبنائه الملوك من بعده في خدمة الوطن حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده.

وأضاف: تحققت على مر السنوات الماضية كثير من الإنجازات والطموحات وذلك لحكمة القيادة وقربها من شعبها و تلاحم الشعب مع القيادة، فالمملكة تشهد استقرارا اقتصاديا وأمنيا ونجحت بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي وقعت بدول عالمية وآخرها مرض كورونا الذي أثر على العالم واقتصاده ووقفت المملكة بقيادتها الرشيدة بثبات وتجاوزت جميع المحن الاقتصادية دون ان يهتز اقتصادها ولله الحمد والوطن بفضل الله وتوفيقه ثم بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونقف اليوم شاهدين على مكانة المملكة العالمية ويؤكد ذلك ما نلمسه من تطور في جميع مجالات الحياة، وندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويحفظ بلادنا من كل سوء.

بدوره، قال رجل الأعمال أحمد بن عبدالله التويجري: تحل علينا ذكرى عزيزة متمثلة باليوم الوطني للمملكة نفتخر فيها بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي.

وأضاف: من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

ورفع التهاني للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة اليوم المجيد للمملكة.

أما رجل الأعمال صاطي بن منور الضباطي، فقد قال: تحل علينا الذكرى المجيدة لتوحيد بلادنا الحبيبة، ونحن ضمن أكبر الدول اقتصاداً على مستوى العالم، وننعم في ظل قيادتنا الرشيدة بالأمن والازدهار ونسير بخطى متسارعة نحو التقدم والتنمية الاقتصادية التي هدفها الأول هو المواطن.

وأضاف: أنعم الله علينا بقيادة رشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حيث نعيش في ظل قيادتنا الرشيدة في خير ورخاء وهذا الأمن والأمان كانا لهما الدور الفعال في كسب المملكة مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاقتصاد وأثبتت للعالم أجمع بأن لها الأثر الأبرز في جميع المحافل العالمية.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي: منذ تأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز وانتقال القيادة من بعده لأبنائه والمملكة في تقدم ونمو وتطور وازدهار، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حققت المملكة ما يصعب تحقيقه في مجالات عده، أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأضاف: المملكة تشهد اليوم من التطور الاقتصادي والتقدم العمراني والأمن والثقل السياسي ما يشهد به القاصي والداني، وما نعيشه اليوم ما هو إلا تأكيد تكاتف الشعب مع قيادته.

واختتم بالقول: نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولشعب المملكة الكريم التبريكات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا النعم.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
07:36 PM

رجال أعمال: نستلهم قصص الكفاح والتحدي للقائد المؤسس عبدالعزيز

رفعوا التهنئة للقيادة والشعب في يوم الوطن.. مثمنين ما تحقق من إنجازات

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حمد الفراج - الرياض
1
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‬ أكد مسؤولون ورجال أعمال أن العزم والهمة العالية والتوكل على الله عز وجل هي السلاح للملك عبدالعزيز ورجاله في سبيل تأسيس المملكة وتوحيدها حتى عم الخير والرخاء والأمن وقضي على كل أشكال الجهل والخوف والفقر ولله الحمد والمنة.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة، قالوا: نحن نعيش ذكرى اليوم الوطني نستلهم قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وقال بدر بن محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة لشركة منافع للاستثمار: اليوم الوطني يجعلك تتأمل نعم الله علينا وكيف كنا وكيف نحن الآن بنعمة الأمن والصحة وحجم ما تحقق من الرؤية وماذا سيتحقق.

وأضاف: ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ذكرى عزيزة على أبناء المملكة نستلهم منها قصص وعبر الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة ورسوخ أمنها ورخائها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وأردف: نحن اليوم في ظل باني نهضة المملكة الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يعيش الوطن تطوراً ملموساً وقفزات تنموية وحضارية شاملة ومتسارعة ولله الحمد والمنة.

وتابع: ندعو الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والوطن وشعبه وأمنه واستقراره.

في سياق متصل، قال رجل الأعمال سليمان بن عبدالله بن سليم التميمي: ذكرى اليوم الوطني عزيزة على قلوبنا، فهي تذكرنا بتضحيات المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وكذلك جهود وتفاني أبنائه الملوك من بعده في خدمة الوطن حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده.

وأضاف: تحققت على مر السنوات الماضية كثير من الإنجازات والطموحات وذلك لحكمة القيادة وقربها من شعبها و تلاحم الشعب مع القيادة، فالمملكة تشهد استقرارا اقتصاديا وأمنيا ونجحت بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي وقعت بدول عالمية وآخرها مرض كورونا الذي أثر على العالم واقتصاده ووقفت المملكة بقيادتها الرشيدة بثبات وتجاوزت جميع المحن الاقتصادية دون ان يهتز اقتصادها ولله الحمد والوطن بفضل الله وتوفيقه ثم بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونقف اليوم شاهدين على مكانة المملكة العالمية ويؤكد ذلك ما نلمسه من تطور في جميع مجالات الحياة، وندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويحفظ بلادنا من كل سوء.

بدوره، قال رجل الأعمال أحمد بن عبدالله التويجري: تحل علينا ذكرى عزيزة متمثلة باليوم الوطني للمملكة نفتخر فيها بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي.

وأضاف: من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

ورفع التهاني للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة اليوم المجيد للمملكة.

أما رجل الأعمال صاطي بن منور الضباطي، فقد قال: تحل علينا الذكرى المجيدة لتوحيد بلادنا الحبيبة، ونحن ضمن أكبر الدول اقتصاداً على مستوى العالم، وننعم في ظل قيادتنا الرشيدة بالأمن والازدهار ونسير بخطى متسارعة نحو التقدم والتنمية الاقتصادية التي هدفها الأول هو المواطن.

وأضاف: أنعم الله علينا بقيادة رشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حيث نعيش في ظل قيادتنا الرشيدة في خير ورخاء وهذا الأمن والأمان كانا لهما الدور الفعال في كسب المملكة مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاقتصاد وأثبتت للعالم أجمع بأن لها الأثر الأبرز في جميع المحافل العالمية.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي: منذ تأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز وانتقال القيادة من بعده لأبنائه والمملكة في تقدم ونمو وتطور وازدهار، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حققت المملكة ما يصعب تحقيقه في مجالات عده، أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأضاف: المملكة تشهد اليوم من التطور الاقتصادي والتقدم العمراني والأمن والثقل السياسي ما يشهد به القاصي والداني، وما نعيشه اليوم ما هو إلا تأكيد تكاتف الشعب مع قيادته.

واختتم بالقول: نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولشعب المملكة الكريم التبريكات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا النعم.

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