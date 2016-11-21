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الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية

تمّت إزالة ألغام أرضية بعدد من القرى بإقليم شبيلي السفلى

نفّذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بعددٍ من المناطق بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضح قائد مجموعة للجيش الصومالي المقدم محمد شيخ؛ وفق وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أنه تمّت خلال العمليات العسكرية إزالة ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الشباب الإرهابية في كل من قرية بوشكا وايدمو وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عمليات تصفية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في جنوب البلاد ووسطها.

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الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية
سبق

نفّذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بعددٍ من المناطق بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضح قائد مجموعة للجيش الصومالي المقدم محمد شيخ؛ وفق وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أنه تمّت خلال العمليات العسكرية إزالة ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الشباب الإرهابية في كل من قرية بوشكا وايدمو وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عمليات تصفية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في جنوب البلاد ووسطها.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:27 AM

الصومال.. الجيش ينفّذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية

تمّت إزالة ألغام أرضية بعدد من القرى بإقليم شبيلي السفلى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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نفّذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بعددٍ من المناطق بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضح قائد مجموعة للجيش الصومالي المقدم محمد شيخ؛ وفق وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أنه تمّت خلال العمليات العسكرية إزالة ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الشباب الإرهابية في كل من قرية بوشكا وايدمو وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عمليات تصفية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في جنوب البلاد ووسطها.

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