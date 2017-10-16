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تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟"

أدلى به النائب ماريو عون عن تكتل التيار الوطني التابع لرئيس الجمهورية

أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.

وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.

هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء.

لبنان حريق

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تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟"
سبق

أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.

وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.

هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:15 AM

تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟"

أدلى به النائب ماريو عون عن تكتل التيار الوطني التابع لرئيس الجمهورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.

وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.

هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء.

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