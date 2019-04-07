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شاهد من قمة جبل النور: منظر بديع لأطهر البقاع وقت الغروب

فيديو لاقى رواجاً بمواقع التواصل وثّقه "الجابري" حيث تزاحم الزوّار

وثّق المصوّر "فيصل الجابري"؛ من على قمة "جبل النور" منظراً جويّاً لمكة المكرّمة، أظهر روعة وبهاء المكان في منظرٍ بديع لأطهر البقاع وقت غروب الشمس.

التُقط "الفيديو" الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من جوار غار حراء من على قمة جبل النور الواقع في الشمال الشرقي للمسجد الحرام؛ حيث توافد الزوّار وتزاحمهم لرؤية الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول القرآن الكريم عليه، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرّة على خاتم الأنبياء والمرسلين.

ويقع جبل النور شمال شرقي المسجد الحرام ويطل على منطقة العدل، ومن خلاله يستطيع الواقف على قمته أن يرى الكثير من أحياء العاصمة المقدّسة وشوارعها، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 642 متراً، وتشبه قمته؛ القبة أو سنام الجمل، حيث يقصده عديدٌ من الزوّار من داخل المملكة وخارجها؛ للتعرف على الغار الذي هو عبارة عن فجوة في الجبل بابه نحو الشمال وبطول أربع أذرع وبعرض ذراع وثلاث أذرع لا يتسع إلا لخمسة أشخاص الجلوس فيه في آنٍ واحد.

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شاهد من قمة جبل النور: منظر بديع لأطهر البقاع وقت الغروب
سبق

وثّق المصوّر "فيصل الجابري"؛ من على قمة "جبل النور" منظراً جويّاً لمكة المكرّمة، أظهر روعة وبهاء المكان في منظرٍ بديع لأطهر البقاع وقت غروب الشمس.

التُقط "الفيديو" الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من جوار غار حراء من على قمة جبل النور الواقع في الشمال الشرقي للمسجد الحرام؛ حيث توافد الزوّار وتزاحمهم لرؤية الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول القرآن الكريم عليه، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرّة على خاتم الأنبياء والمرسلين.

ويقع جبل النور شمال شرقي المسجد الحرام ويطل على منطقة العدل، ومن خلاله يستطيع الواقف على قمته أن يرى الكثير من أحياء العاصمة المقدّسة وشوارعها، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 642 متراً، وتشبه قمته؛ القبة أو سنام الجمل، حيث يقصده عديدٌ من الزوّار من داخل المملكة وخارجها؛ للتعرف على الغار الذي هو عبارة عن فجوة في الجبل بابه نحو الشمال وبطول أربع أذرع وبعرض ذراع وثلاث أذرع لا يتسع إلا لخمسة أشخاص الجلوس فيه في آنٍ واحد.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:44 AM

شاهد من قمة جبل النور: منظر بديع لأطهر البقاع وقت الغروب

فيديو لاقى رواجاً بمواقع التواصل وثّقه "الجابري" حيث تزاحم الزوّار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,569

وثّق المصوّر "فيصل الجابري"؛ من على قمة "جبل النور" منظراً جويّاً لمكة المكرّمة، أظهر روعة وبهاء المكان في منظرٍ بديع لأطهر البقاع وقت غروب الشمس.

التُقط "الفيديو" الذي لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، من جوار غار حراء من على قمة جبل النور الواقع في الشمال الشرقي للمسجد الحرام؛ حيث توافد الزوّار وتزاحمهم لرؤية الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول القرآن الكريم عليه، وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرّة على خاتم الأنبياء والمرسلين.

ويقع جبل النور شمال شرقي المسجد الحرام ويطل على منطقة العدل، ومن خلاله يستطيع الواقف على قمته أن يرى الكثير من أحياء العاصمة المقدّسة وشوارعها، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 642 متراً، وتشبه قمته؛ القبة أو سنام الجمل، حيث يقصده عديدٌ من الزوّار من داخل المملكة وخارجها؛ للتعرف على الغار الذي هو عبارة عن فجوة في الجبل بابه نحو الشمال وبطول أربع أذرع وبعرض ذراع وثلاث أذرع لا يتسع إلا لخمسة أشخاص الجلوس فيه في آنٍ واحد.

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