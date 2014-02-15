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غواص متطوع ينتشل غريق "سد قنونا" في محافظة العرضيات

انضم لمساندة غواصي فرق الدفاع المدني في المنطقة

تمكن الغواص بحث وإنقاذ متطوع شداد شعتور الحربي، من العثور على جثة غريق سد وادي قنونا الذي غرق في مياه حوض السد أثناء محاولة السباحة؛ حيث حضر الغواص المتطوع لمساندة غواصي الدفاع المدني الذين تعاقبوا على الغوص بين الفترة والأخرى للبحث عن الغريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة العرضيات باشرت الحادث بقيادة العقيد صالح أحمد المنتشري، بعد تلقي بلاغ عن سقوط شخص بمياه سد قنونا المرتدة إلى منطقة جبلية طرقها وعرة جداً لم تتمكن أغلب الآليات من الوصول إليها إلا بصعوبة.

يشار إلى أن الغريق يعمل ضمن طواقم الدفاع المدني بمحافظة المخواة، وكان في نزهة برية.

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غواص متطوع ينتشل غريق "سد قنونا" في محافظة العرضيات
سبق

تمكن الغواص بحث وإنقاذ متطوع شداد شعتور الحربي، من العثور على جثة غريق سد وادي قنونا الذي غرق في مياه حوض السد أثناء محاولة السباحة؛ حيث حضر الغواص المتطوع لمساندة غواصي الدفاع المدني الذين تعاقبوا على الغوص بين الفترة والأخرى للبحث عن الغريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة العرضيات باشرت الحادث بقيادة العقيد صالح أحمد المنتشري، بعد تلقي بلاغ عن سقوط شخص بمياه سد قنونا المرتدة إلى منطقة جبلية طرقها وعرة جداً لم تتمكن أغلب الآليات من الوصول إليها إلا بصعوبة.

يشار إلى أن الغريق يعمل ضمن طواقم الدفاع المدني بمحافظة المخواة، وكان في نزهة برية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:25 PM

غواص متطوع ينتشل غريق "سد قنونا" في محافظة العرضيات

انضم لمساندة غواصي فرق الدفاع المدني في المنطقة

A A A
حسن العيسي - الرياض
3
1,301

تمكن الغواص بحث وإنقاذ متطوع شداد شعتور الحربي، من العثور على جثة غريق سد وادي قنونا الذي غرق في مياه حوض السد أثناء محاولة السباحة؛ حيث حضر الغواص المتطوع لمساندة غواصي الدفاع المدني الذين تعاقبوا على الغوص بين الفترة والأخرى للبحث عن الغريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة العرضيات باشرت الحادث بقيادة العقيد صالح أحمد المنتشري، بعد تلقي بلاغ عن سقوط شخص بمياه سد قنونا المرتدة إلى منطقة جبلية طرقها وعرة جداً لم تتمكن أغلب الآليات من الوصول إليها إلا بصعوبة.

يشار إلى أن الغريق يعمل ضمن طواقم الدفاع المدني بمحافظة المخواة، وكان في نزهة برية.

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04 فبراير
9,971
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