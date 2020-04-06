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وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم

يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم
سبق

يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:44 AM

وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
13,673

يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

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