يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.
وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم
يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة
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وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليومعبدالله البرقاوي سبق 2020-04-06
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:44 AM
وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم
يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.
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