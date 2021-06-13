النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يسجل 149 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 6879 حالة

سجل السودان 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و20 وفاة، منها 7 في ولاية الخرطوم، فيما شفي 138 شخصاً، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، بينها 433 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2416 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان يسجل 149 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل السودان 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و20 وفاة، منها 7 في ولاية الخرطوم، فيما شفي 138 شخصاً، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، بينها 433 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2416 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:10 AM

السودان يسجل 149 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 6879 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
492

سجل السودان 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و20 وفاة، منها 7 في ولاية الخرطوم، فيما شفي 138 شخصاً، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، بينها 433 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2416 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة