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جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"

عبر الموقع الإلكتروني.. ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، باستقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني"، الشهادة الجامعية في تخصّصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن التسجيل متاحٌ عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.

جامعة نجران الأمن السيبراني

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جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"
سبق

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، باستقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني"، الشهادة الجامعية في تخصّصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن التسجيل متاحٌ عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:10 PM

جامعة نجران تبدأ القبول بدبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"

عبر الموقع الإلكتروني.. ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، باستقبال طلبات القبول والتسجيل في دبلومَي "الأمن السيبراني" و"الأمن الفكري"، ويستمر التسجيل حتى العشرين من الشهر الجاري.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بدبلوم "الأمن السيبراني"، الشهادة الجامعية في تخصّصات "تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات"، وفي دبلوم "الأمن الفكري" الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن التسجيل متاحٌ عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.

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