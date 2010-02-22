"آل معجبة" يحصل على الدكتوراه في هندسة النقل‎ ببريطانيا

حصل الدكتور حمد آل معجبة اليامي، على درجة الدكتوراه في هندسة النقل من جامعة ساوثهمبتون ببريطانيا.

وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان "تقييم مقارنة لتقنيات النقل عالية السرعة بين المدن مثل القطار فائق السرعة والقطار المغناطيسي والهايبرلوب، مع دراسة حالة خط الرياض- الدمام بالمملكة العربية السعودية".

ويعتبر الدكتور حمد آل معجبة من ضمن الطلبة المتفوقين دراسيًّا وبحثيًّا؛ حيث إنه حصل على العديد من شهادات التفوق ومكافآت التميز.