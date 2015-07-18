"مدى" تتخطى 688 مليون عملية شراء عبر أجهزة نقاط البيع

في النصف الأول من 2019.. نتيجة التحسن المضطرد في المميزات

سجل نظام المدفوعات الوطني "مدى" في النصف الأول من العام الجاري 2019، أرقامًا قياسية غير مسبوقة في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136.7 مليار ريال.

وتُشكّل هذه الأرقام امتدادًا لما تشهده خدمة نقاط البيع من نمو شهري متصاعد في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي؛ وهو ما يعكس توسع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان المملكة، وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي؛ حيث سجلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2019م، بانخفاض بنسبة (6%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتترافق هذه الارتفاعات مع التحسن المضطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين؛ حيث تناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى 3 ثوان فقط؛ وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والخدمات المقدمة من البنوك الأعضاء، مع ارتفاع إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11%؛ وذلك بعد وصولها إلى 391.828 جهازًا بنهاية شهر يونيو 2019م مقارنةً بـ351.645 جهازًا كانت في الخدمة مطلع العام.

وتأتي هذه القفزات الإيجابية في مسيرة المدفوعات الإلكترونية في المملكة؛ انعكاسًا للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع غير نقدي، عن طريق توفير المزيد من خيارات المدفوعات الإلكترونية الآمنة والموثوقة والفعالة.

كما تصبّ جهود مؤسسة النقد العربي السعودي -ممثلة في المدفوعات السعودية- على تحفيز القطاع البنكي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) من خلال خدمة "مدى أثير"، التي تُمَكن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بنفس الخاصية، وقد أثمرت هذه الجهود في وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة -حتى نهاية شهر يونيو- إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93% من إجمالي الأجهزة المتوافرة في المحلات التجارية في المملكة.

كما وصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية تُمثل قرابة 48% من البطاقات البنكية المصدرة في المملكة.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى ارتفاع قياسي في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة "مدى أثير" بوصولها إلى أكثر من 53% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو 2019؛ وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت المملكة في طرح الخدمة.

ومن المتوقع استمرار هذا التوجه الصاعد بفضل الاعتماد الملحوظ من قِبَل الأفراد على المدفوعات عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمتيْ mada Pay وApple Pay، والتي بدأت أغلب البنوك العاملة في المملكة بتقديمها لعملائها الأفراد مؤخرًا.