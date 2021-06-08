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سحب ممطرة و"بوارح" اليوم.. المسند: هذا موعد وقفة عرفة

قال: وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة كامل 30 يوماً

توقّع مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #مكة.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بتويتر، متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية (رياح البوارح) في #الشرقية، بينما تكون شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار شرق مرتفعات عسير، وتكون متقلبة ونشطة بين #المدينة و #مكة.

وفي شأن آخر، ورداً على استفسارات موعد عيد الأضحى ويوم عرفة، أكّد المسند أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة كامل 30 يوماً وغرة شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 11 يوليو، ويوم الوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو والعيد يوم الثلاثاء 20 يوليو، كما في تقويم أم القرى.

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سحب ممطرة و"بوارح" اليوم.. المسند: هذا موعد وقفة عرفة
سبق

توقّع مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #مكة.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بتويتر، متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية (رياح البوارح) في #الشرقية، بينما تكون شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار شرق مرتفعات عسير، وتكون متقلبة ونشطة بين #المدينة و #مكة.

وفي شأن آخر، ورداً على استفسارات موعد عيد الأضحى ويوم عرفة، أكّد المسند أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة كامل 30 يوماً وغرة شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 11 يوليو، ويوم الوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو والعيد يوم الثلاثاء 20 يوليو، كما في تقويم أم القرى.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
10:35 AM

سحب ممطرة و"بوارح" اليوم.. المسند: هذا موعد وقفة عرفة

قال: وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة كامل 30 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #مكة.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بتويتر، متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية (رياح البوارح) في #الشرقية، بينما تكون شرقية نشطة قد تثير بعض الغبار شرق مرتفعات عسير، وتكون متقلبة ونشطة بين #المدينة و #مكة.

وفي شأن آخر، ورداً على استفسارات موعد عيد الأضحى ويوم عرفة، أكّد المسند أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة كامل 30 يوماً وغرة شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 11 يوليو، ويوم الوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو والعيد يوم الثلاثاء 20 يوليو، كما في تقويم أم القرى.

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