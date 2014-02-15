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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في محافظتي مأرب وحجة.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية.

وبين المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت غارات جوية مكثّفة استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتَيْ حرض وعبس بمحافظة حجة، وكبدتها قتلى وجرحى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"
سبق

قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في محافظتي مأرب وحجة.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية.

وبين المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت غارات جوية مكثّفة استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتَيْ حرض وعبس بمحافظة حجة، وكبدتها قتلى وجرحى.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:14 PM

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في محافظتي مأرب وحجة.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية.

وبين المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت غارات جوية مكثّفة استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتَيْ حرض وعبس بمحافظة حجة، وكبدتها قتلى وجرحى.

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