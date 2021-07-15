تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.
بداية "تروية" الفعلية.. "خريطة طقس 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-15
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:47 AM
بداية "تروية" الفعلية.. "خريطة طقس 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.