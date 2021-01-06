النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب حالياً بالفيروس

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاماً صادمة، تكشف مدى تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب حالياً بفيروس كورونا، وأكّد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيراً إلى أن شخصاً من بين كل 50 شخصاً في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخصاً في العاصمة لندن؛ ما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حالياً، حسبما أشار موقع "سكاي نيوز".

وتجاوز عدد المصابين في اليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ 60 ألف مصاب، الثلاثاء، حيث سجّلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامناً مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي؛ إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنجلترا "ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء".

وقال في المؤتمر الصحفي، إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنجلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها "تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضاً".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ قد أعلن عزلاً عاماً جديداً في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.


وقال جونسون، في خطاب تلفزيوني: "يجب بناءً على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارماً بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وذكر جونسون، أن البلاد تمر "بلحظة حرجة"، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزءٍ من البلاد.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا
سبق

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاماً صادمة، تكشف مدى تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب حالياً بفيروس كورونا، وأكّد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيراً إلى أن شخصاً من بين كل 50 شخصاً في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخصاً في العاصمة لندن؛ ما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حالياً، حسبما أشار موقع "سكاي نيوز".

وتجاوز عدد المصابين في اليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ 60 ألف مصاب، الثلاثاء، حيث سجّلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامناً مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي؛ إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنجلترا "ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء".

وقال في المؤتمر الصحفي، إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنجلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها "تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضاً".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ قد أعلن عزلاً عاماً جديداً في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.


وقال جونسون، في خطاب تلفزيوني: "يجب بناءً على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارماً بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وذكر جونسون، أن البلاد تمر "بلحظة حرجة"، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزءٍ من البلاد.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:38 AM

أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب حالياً بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,039

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاماً صادمة، تكشف مدى تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب حالياً بفيروس كورونا، وأكّد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيراً إلى أن شخصاً من بين كل 50 شخصاً في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخصاً في العاصمة لندن؛ ما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حالياً، حسبما أشار موقع "سكاي نيوز".

وتجاوز عدد المصابين في اليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ 60 ألف مصاب، الثلاثاء، حيث سجّلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامناً مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي؛ إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنجلترا "ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء".

وقال في المؤتمر الصحفي، إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنجلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها "تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضاً".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ قد أعلن عزلاً عاماً جديداً في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.


وقال جونسون، في خطاب تلفزيوني: "يجب بناءً على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارماً بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وذكر جونسون، أن البلاد تمر "بلحظة حرجة"، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزءٍ من البلاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,633

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة