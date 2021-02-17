"الحمدي" للمرتبة الـ 13 في رئاسة الإفتاء بجازان

صدر قرار بترقية عبدالله بن علي الحمدي للمرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام فرع الإفتاء بمنظقة جازان.

فيما رفع "الحمدي" شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والنائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد ولمدير عام الموارد البشرية بالرئاسة على الثقة التي منحوها إياه داعياً الله أن يعينه على أداء هذه المهمة.