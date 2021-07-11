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"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

يدشّن أمير مكة المكرّمة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن

يتفقّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ (الإثنين)، المشاعر المقدّسة؛ للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويدشّن أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الزيارة، عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.

ويزور الأمير خالد الفيصل عدّة مواقع في عرفات ومِنى ومزدلفة، ويطلع فيها على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.

ويرافق أمير مكة المكرّمة، خلال الجولة، نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً
سبق

يتفقّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ (الإثنين)، المشاعر المقدّسة؛ للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويدشّن أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الزيارة، عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.

ويزور الأمير خالد الفيصل عدّة مواقع في عرفات ومِنى ومزدلفة، ويطلع فيها على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.

ويرافق أمير مكة المكرّمة، خلال الجولة، نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:58 PM

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

يدشّن أمير مكة المكرّمة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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يتفقّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ (الإثنين)، المشاعر المقدّسة؛ للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويدشّن أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الزيارة، عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.

ويزور الأمير خالد الفيصل عدّة مواقع في عرفات ومِنى ومزدلفة، ويطلع فيها على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.

ويرافق أمير مكة المكرّمة، خلال الجولة، نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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