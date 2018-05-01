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حادث مروِّع يصرع يمنيَّيْن ويؤدي لنفوق 14 رأسًا من الإبل جنوب الأفلاج

شهود عيان: الإبل تناثرت على الطريق وأدت إلى إغلاقه بشكل كامل

لقي مقيمان من الجنسية اليمنية مصرعهما في حادث مروري مروع، وقع بالعجلية (جنوب الأفلاج بـ120كم) يوم أمس الاثنين. وتسبب الحادث أيضًا في نفوق 14 رأسًا من الإبل، تناثرت على الطريق بشكل كامل، وأدت إلى إغلاقه وسط تحذير الموجودين بالطريق وتنبيه السائقين ومرتادي الطريق.

وأكد شهود عيان أن مركبة بها يمنيان اصطدمت بـ14 رأسًا من الإبل؛ ما تسبب بمصرع المقيمَين، ونفوق الإبل. وباشرت الجهات المعنية الحادث، وقامت بنقل المتوفيَيْن للمستشفى، وإزاحة الإبل النافقة المتناثرة على الطريق.

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حادث مروِّع يصرع يمنيَّيْن ويؤدي لنفوق 14 رأسًا من الإبل جنوب الأفلاج
سبق

لقي مقيمان من الجنسية اليمنية مصرعهما في حادث مروري مروع، وقع بالعجلية (جنوب الأفلاج بـ120كم) يوم أمس الاثنين. وتسبب الحادث أيضًا في نفوق 14 رأسًا من الإبل، تناثرت على الطريق بشكل كامل، وأدت إلى إغلاقه وسط تحذير الموجودين بالطريق وتنبيه السائقين ومرتادي الطريق.

وأكد شهود عيان أن مركبة بها يمنيان اصطدمت بـ14 رأسًا من الإبل؛ ما تسبب بمصرع المقيمَين، ونفوق الإبل. وباشرت الجهات المعنية الحادث، وقامت بنقل المتوفيَيْن للمستشفى، وإزاحة الإبل النافقة المتناثرة على الطريق.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
01:12 AM

حادث مروِّع يصرع يمنيَّيْن ويؤدي لنفوق 14 رأسًا من الإبل جنوب الأفلاج

شهود عيان: الإبل تناثرت على الطريق وأدت إلى إغلاقه بشكل كامل

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سعود الدعجاني - الرياض
34
37,303

لقي مقيمان من الجنسية اليمنية مصرعهما في حادث مروري مروع، وقع بالعجلية (جنوب الأفلاج بـ120كم) يوم أمس الاثنين. وتسبب الحادث أيضًا في نفوق 14 رأسًا من الإبل، تناثرت على الطريق بشكل كامل، وأدت إلى إغلاقه وسط تحذير الموجودين بالطريق وتنبيه السائقين ومرتادي الطريق.

وأكد شهود عيان أن مركبة بها يمنيان اصطدمت بـ14 رأسًا من الإبل؛ ما تسبب بمصرع المقيمَين، ونفوق الإبل. وباشرت الجهات المعنية الحادث، وقامت بنقل المتوفيَيْن للمستشفى، وإزاحة الإبل النافقة المتناثرة على الطريق.

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