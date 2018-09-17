"تعليم الشرقية" عن وضع مبنى المتوسطة الثامنة: آمن والدراسة مستمرة

"الباحص" لـ"سبق": عملنا على معالجة تساقط طبقة اللياسة وإزالة الضرر

أكد "تعليم الشرقية" أن مبنى المتوسطة الثامنة الواقعة بالإسكان العسكري بمدينة الخبر آمن والدراسة مستمرة، وتم الوقوف عليه من قبل اللجنة الهندسية، ومعالجة تساقط طبقة بسيطة من لياسة سقف أحد الفصول الدراسية وإزالة ما قد يشكل أي خطر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أنه تم الوقوف على مبنى المتوسطة الثامنة الواقعة بالإسكان العسكري بمدينة الخبر من قبل المسؤولين واللجنة الهندسية في إدارة التعليم، وقد جرى العمل على معالجة تساقط طبقة بسيطة من لياسة سقف أحد الفصول الدراسية، وإزالة ما قد يشكل أي ضرر على الطالبات، ويجري حالياً التنسيق مع إدارة الإسكان العسكري؛ للقيام بالصيانة اللازمة؛ لكون المبنى يقع ضمن نطاق الإسكان.

وأكد "الباحص" أن المبنى آمن والدراسة مستمرة ولله الحمد، ولا يشكل أي خطورة حسب تقرير اللجنة الهندسية، كما أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على سلامة طلابنا وطالباتنا وكل منسوبي مدارسنا، حيث جعلت هذا الأمر أحد الأولويات والاهتمامات الرئيسة، وتعمل على تطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت جميعها دون التهاون فيها إطلاقاً.