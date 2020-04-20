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"الضمان الصحي" يطلق المرحلة الأولى من جمع بيانات "قطاع التأمين"

بشكل موحد حسب الترميز الطبي المعتمد.. تهيئةً للتحول الرقمي

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، المرحلةَ الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي "Minimum Data Set" بشكل موحد، حسب الترميز الطبي المعتمد لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية للقطاع، وتهيئةً للتحول الرقمي، ولمتابعة مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق خدمة صحية قائمة على الجودة والكفاءة.

وذكر أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن هذه المرحلة من مشروع "منصة بيانات قطاع التأمين الصحي" تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات، بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية تم اختيارها لجاهزية بياناتهم الرقمية.

وقال: المجلس وضع خطة تنفيذية على عدة مراحل تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسية للمنصة لباقي القطاع والبالغ عددهم أكثر من 4796 مقدم خدمة.

وأضاف: المجلس قام بتهيئة القطاع حيال استراتيجية 2020- 2024 وما تتضمنها من أهداف وبرامج ومبادرات مثل، تطبيق معايير الترميز للبيانات واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز جودة الخدمة الصحية، والتكلفة مقابل الجودة والكفاءة، وبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة؛ وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التأمين الصحي مثل الغرف التجارية واللجان الصحية وشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ بهدف توسيع مشاركة المعنيين وأخذ آرائهم وملاحظاتهم، وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة شملت عدة محاور من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الأدنى من البيانات "mds"، وهيكلة البيانات وآليات رفعها، ومؤشر جودة البيانات، ودور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، وشرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز والتصنيف وكيفية استخدامه.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي" يطلق المرحلة الأولى من جمع بيانات "قطاع التأمين"
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، المرحلةَ الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي "Minimum Data Set" بشكل موحد، حسب الترميز الطبي المعتمد لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية للقطاع، وتهيئةً للتحول الرقمي، ولمتابعة مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق خدمة صحية قائمة على الجودة والكفاءة.

وذكر أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن هذه المرحلة من مشروع "منصة بيانات قطاع التأمين الصحي" تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات، بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية تم اختيارها لجاهزية بياناتهم الرقمية.

وقال: المجلس وضع خطة تنفيذية على عدة مراحل تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسية للمنصة لباقي القطاع والبالغ عددهم أكثر من 4796 مقدم خدمة.

وأضاف: المجلس قام بتهيئة القطاع حيال استراتيجية 2020- 2024 وما تتضمنها من أهداف وبرامج ومبادرات مثل، تطبيق معايير الترميز للبيانات واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز جودة الخدمة الصحية، والتكلفة مقابل الجودة والكفاءة، وبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة؛ وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التأمين الصحي مثل الغرف التجارية واللجان الصحية وشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ بهدف توسيع مشاركة المعنيين وأخذ آرائهم وملاحظاتهم، وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة شملت عدة محاور من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الأدنى من البيانات "mds"، وهيكلة البيانات وآليات رفعها، ومؤشر جودة البيانات، ودور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، وشرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز والتصنيف وكيفية استخدامه.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:48 PM

"الضمان الصحي" يطلق المرحلة الأولى من جمع بيانات "قطاع التأمين"

بشكل موحد حسب الترميز الطبي المعتمد.. تهيئةً للتحول الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، المرحلةَ الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي "Minimum Data Set" بشكل موحد، حسب الترميز الطبي المعتمد لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية للقطاع، وتهيئةً للتحول الرقمي، ولمتابعة مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق خدمة صحية قائمة على الجودة والكفاءة.

وذكر أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن هذه المرحلة من مشروع "منصة بيانات قطاع التأمين الصحي" تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات، بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية تم اختيارها لجاهزية بياناتهم الرقمية.

وقال: المجلس وضع خطة تنفيذية على عدة مراحل تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسية للمنصة لباقي القطاع والبالغ عددهم أكثر من 4796 مقدم خدمة.

وأضاف: المجلس قام بتهيئة القطاع حيال استراتيجية 2020- 2024 وما تتضمنها من أهداف وبرامج ومبادرات مثل، تطبيق معايير الترميز للبيانات واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز جودة الخدمة الصحية، والتكلفة مقابل الجودة والكفاءة، وبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة؛ وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التأمين الصحي مثل الغرف التجارية واللجان الصحية وشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ بهدف توسيع مشاركة المعنيين وأخذ آرائهم وملاحظاتهم، وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة شملت عدة محاور من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الأدنى من البيانات "mds"، وهيكلة البيانات وآليات رفعها، ومؤشر جودة البيانات، ودور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، وشرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز والتصنيف وكيفية استخدامه.

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