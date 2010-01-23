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#التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض .

وكان التحالف قد أعلن أمس إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض .

وكان التحالف قد أعلن أمس إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:42 AM
اخر تعديل
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:41 PM

#التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
14,315

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض .

وكان التحالف قد أعلن أمس إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

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