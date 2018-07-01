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133 ألف عملية توثيق نفّذتها كتابات العدل خلال شهر رمضان

تَصَدّرت منطقة الرياض القائمةَ تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية وعسير

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رمضان المنصرم، بلغت 133436 عملية، بزيادة قدرها 16%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي؛ منها 130621 عملية تمت في كتابات العدل؛ بينما نفّذ الموثقون 2815 عملية.

وبحسب التقرير، شكّلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات في كتابات العدل، نحو 63% من إجمالي عمليات التوثيق؛ فيما شكّلت طلبات التوثيق على العقار في كتابات العدل 34% منها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ39728 عملية، تليها مكة المكرمة بـ26831 عملية، ثم الشرقية بـ21150 عملية، ثم عسير بـ8186 عملية، ثم المدينة المنورة بـ7676 عملية، وجاءت منطقة جازان بـ3871 عملية، تليها تبوك بـ3431 عملية، ثم حائل بـ3208 عمليات، ثم الجوف بـ2385 عملية؛ فيما سجلت كتابات عدل منطقة نجران 1945 عملية توثيق، والحدود الشمالية أيضاً 1945 عملية، والباحة 1471 عملية، مسجلة أقل العمليات في نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة كتابات العدل المتنقلة في عدد من مدن المملكة؛ حيث تستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن لكبار السن طلب الخدمة مباشرة عن طريق التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، أما نزلاء المستشفيات من المرضى وذوي الإعاقات؛ فيمكنهم طلب الخدمة عن طريق الرقم الموحد: 920025888 أو البريد الإلكتروني mnp@moj.gov.sa.

وفيما يتعلق بنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ فيمكنهم الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يتواجدون فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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133 ألف عملية توثيق نفّذتها كتابات العدل خلال شهر رمضان
سبق

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رمضان المنصرم، بلغت 133436 عملية، بزيادة قدرها 16%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي؛ منها 130621 عملية تمت في كتابات العدل؛ بينما نفّذ الموثقون 2815 عملية.

وبحسب التقرير، شكّلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات في كتابات العدل، نحو 63% من إجمالي عمليات التوثيق؛ فيما شكّلت طلبات التوثيق على العقار في كتابات العدل 34% منها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ39728 عملية، تليها مكة المكرمة بـ26831 عملية، ثم الشرقية بـ21150 عملية، ثم عسير بـ8186 عملية، ثم المدينة المنورة بـ7676 عملية، وجاءت منطقة جازان بـ3871 عملية، تليها تبوك بـ3431 عملية، ثم حائل بـ3208 عمليات، ثم الجوف بـ2385 عملية؛ فيما سجلت كتابات عدل منطقة نجران 1945 عملية توثيق، والحدود الشمالية أيضاً 1945 عملية، والباحة 1471 عملية، مسجلة أقل العمليات في نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة كتابات العدل المتنقلة في عدد من مدن المملكة؛ حيث تستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن لكبار السن طلب الخدمة مباشرة عن طريق التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، أما نزلاء المستشفيات من المرضى وذوي الإعاقات؛ فيمكنهم طلب الخدمة عن طريق الرقم الموحد: 920025888 أو البريد الإلكتروني mnp@moj.gov.sa.

وفيما يتعلق بنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ فيمكنهم الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يتواجدون فيها.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:13 PM

133 ألف عملية توثيق نفّذتها كتابات العدل خلال شهر رمضان

تَصَدّرت منطقة الرياض القائمةَ تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رمضان المنصرم، بلغت 133436 عملية، بزيادة قدرها 16%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي؛ منها 130621 عملية تمت في كتابات العدل؛ بينما نفّذ الموثقون 2815 عملية.

وبحسب التقرير، شكّلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات في كتابات العدل، نحو 63% من إجمالي عمليات التوثيق؛ فيما شكّلت طلبات التوثيق على العقار في كتابات العدل 34% منها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ39728 عملية، تليها مكة المكرمة بـ26831 عملية، ثم الشرقية بـ21150 عملية، ثم عسير بـ8186 عملية، ثم المدينة المنورة بـ7676 عملية، وجاءت منطقة جازان بـ3871 عملية، تليها تبوك بـ3431 عملية، ثم حائل بـ3208 عمليات، ثم الجوف بـ2385 عملية؛ فيما سجلت كتابات عدل منطقة نجران 1945 عملية توثيق، والحدود الشمالية أيضاً 1945 عملية، والباحة 1471 عملية، مسجلة أقل العمليات في نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة كتابات العدل المتنقلة في عدد من مدن المملكة؛ حيث تستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن لكبار السن طلب الخدمة مباشرة عن طريق التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، أما نزلاء المستشفيات من المرضى وذوي الإعاقات؛ فيمكنهم طلب الخدمة عن طريق الرقم الموحد: 920025888 أو البريد الإلكتروني mnp@moj.gov.sa.

وفيما يتعلق بنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ فيمكنهم الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يتواجدون فيها.

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