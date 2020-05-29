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وفاة الزميل جاسم التنيب

تُوفي صباح اليوم الجمعة، الزميل جاسم التنيب؛ الصحفي بجريدة "الأنباء" الكويتية، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، عضو مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي، عضو اتحاد الصحفيين العرب.

"سبق" تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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وفاة الزميل جاسم التنيب
سبق

تُوفي صباح اليوم الجمعة، الزميل جاسم التنيب؛ الصحفي بجريدة "الأنباء" الكويتية، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، عضو مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي، عضو اتحاد الصحفيين العرب.

"سبق" تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:25 PM

وفاة الزميل جاسم التنيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفي صباح اليوم الجمعة، الزميل جاسم التنيب؛ الصحفي بجريدة "الأنباء" الكويتية، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، عضو مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي، عضو اتحاد الصحفيين العرب.

"سبق" تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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