تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا
سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
تونس
تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-15
سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:22 AM
تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا
سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.