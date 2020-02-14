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إتلاف "كيك" مجهول المصدر كان في طريقه إلى مكة

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمركبة محمّلة بكمية من الحلويات مجهولة المصدر " كيك " كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ ‏أتلفت ‎بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالكعكية؛ اليوم، كمية من الحلويات مجهولة المصدر محمّلة بمركبة مخالفة قادمة إلى ‎مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية.

وقد تم إتلاف 104 قطعة كيك متنوعة بوزن 50 كيلو؛ إضافة إلى 4 قطع كيك ذي أحجام كبيرة تزن 250 كيلوجراماً.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إتلاف "كيك" مجهول المصدر كان في طريقه إلى مكة
سبق

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمركبة محمّلة بكمية من الحلويات مجهولة المصدر " كيك " كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ ‏أتلفت ‎بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالكعكية؛ اليوم، كمية من الحلويات مجهولة المصدر محمّلة بمركبة مخالفة قادمة إلى ‎مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية.

وقد تم إتلاف 104 قطعة كيك متنوعة بوزن 50 كيلو؛ إضافة إلى 4 قطع كيك ذي أحجام كبيرة تزن 250 كيلوجراماً.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:06 PM

إتلاف "كيك" مجهول المصدر كان في طريقه إلى مكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,847

أطاحت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمركبة محمّلة بكمية من الحلويات مجهولة المصدر " كيك " كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ ‏أتلفت ‎بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالكعكية؛ اليوم، كمية من الحلويات مجهولة المصدر محمّلة بمركبة مخالفة قادمة إلى ‎مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية.

وقد تم إتلاف 104 قطعة كيك متنوعة بوزن 50 كيلو؛ إضافة إلى 4 قطع كيك ذي أحجام كبيرة تزن 250 كيلوجراماً.

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