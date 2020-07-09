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الأمم المتحدة تحذر من إفقار "كورونا" 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية

"غوتيريس" أشار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.1%

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن جائحة "كوفيد-19"، قد تدفع 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليًا في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أوردته "فرانس 24"، إلى أنه في سياق من اللا مساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفًا هم الأكثر تضررًا.

وبين "غوتيريس" الذي نشر تقريرًا خاصًا بتداعيات الجائحة في أمريكا اللاتينية، أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعًا بنسبة 9,1 بالمائة، هو الأسوأ منذ قرن.

وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة سبعة بالمائة في العام 2020، أي زيادة قدرها 45 مليونًا ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليونًا، أي ما نسبته 37,2 بالمائة من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي.

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الأمم المتحدة تحذر من إفقار "كورونا" 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية
سبق

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن جائحة "كوفيد-19"، قد تدفع 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليًا في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أوردته "فرانس 24"، إلى أنه في سياق من اللا مساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفًا هم الأكثر تضررًا.

وبين "غوتيريس" الذي نشر تقريرًا خاصًا بتداعيات الجائحة في أمريكا اللاتينية، أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعًا بنسبة 9,1 بالمائة، هو الأسوأ منذ قرن.

وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة سبعة بالمائة في العام 2020، أي زيادة قدرها 45 مليونًا ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليونًا، أي ما نسبته 37,2 بالمائة من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:00 PM

الأمم المتحدة تحذر من إفقار "كورونا" 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية

"غوتيريس" أشار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن جائحة "كوفيد-19"، قد تدفع 45 مليونًا من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي من المصنفين حاليًا في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أوردته "فرانس 24"، إلى أنه في سياق من اللا مساواة الصارخة، وارتفاع معدلات العمالة غير النظامية، وتفتت الخدمات الصحية، مرة جديدة الشعوب والأفراد الأكثر ضعفًا هم الأكثر تضررًا.

وبين "غوتيريس" الذي نشر تقريرًا خاصًا بتداعيات الجائحة في أمريكا اللاتينية، أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة سيسجل تراجعًا بنسبة 9,1 بالمائة، هو الأسوأ منذ قرن.

وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة سبعة بالمائة في العام 2020، أي زيادة قدرها 45 مليونًا ترفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 230 مليونًا، أي ما نسبته 37,2 بالمائة من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي.

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