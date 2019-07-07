الشيخ "بن هجهوج" يحتفل بزفاف نجليه في بريدة

احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.