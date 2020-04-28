"الدلبحي" إلى رتبة "عقيد" بمرور القصيم

قلد مدير مرور القصيم العميد صالح العواجي، المقدم ضيف الله الدلبحي، مدير مرور محافظة ضرية رتبتة الجديدة "عقيد"، وذلك بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيه.
"سبق" تهني "الدلبحي" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.
قلد مدير مرور القصيم العميد صالح العواجي، المقدم ضيف الله الدلبحي، مدير مرور محافظة ضرية رتبتة الجديدة "عقيد"، وذلك بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيه.
"سبق" تهني "الدلبحي" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.
قلد مدير مرور القصيم العميد صالح العواجي، المقدم ضيف الله الدلبحي، مدير مرور محافظة ضرية رتبتة الجديدة "عقيد"، وذلك بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيه.
"سبق" تهني "الدلبحي" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.
قلد مدير مرور القصيم العميد صالح العواجي، المقدم ضيف الله الدلبحي، مدير مرور محافظة ضرية رتبتة الجديدة "عقيد"، وذلك بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيه.
"سبق" تهني "الدلبحي" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.