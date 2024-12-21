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أزمة الاتحاد: الجماهير تطالب برحيل أنمار.. والإدارة تنتظر الجمعية العمومية لكشف أوراقها

ما زالت الجماهير الاتحادية مستميتة في سبيل إزاحة مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد الخسارة الأخيرة من فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف مساء أمس.

وقد دشنت الجماهير الاتحادية وسمًا تحت عنوان (أوقفوا العبث بنادي الاتحاد)، وصل الترند السعودي، ووجّهت من خلاله الجماهير نقدها اللاذع للإدارة لسوء تعاملها مع لاعبين محترفين أمثال مروان دا كوستا، وفيتشيو، وعدم القدرة على احتواء مشاكلهما المالية؛ وهو ما انعكس على الفريق سلبًا لعدم إمكانية إيجاد بدلاء قبل الفترة الشتوية.

على صعيد متصل، ظهرت تقارير إخبارية، تفيد بأن إدارة النادي لا تنوي تقديم استقالتها إلا بعد عقد جمعية النادي العمومية غير العادية لعرض الأرقام والتقارير كافة لأعضاء الجمعية والجماهير الاتحادية.

من جانب آخر، تسعى إدارة النادي لحل عاجل للأزمة المتفاقمة من خلال فتح اتصالات مع شخصيات اتحادية، ولكن دون ظهور بيان رسمي يوضح نتائج هذه الاتصالات.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أزمة الاتحاد: الجماهير تطالب برحيل أنمار.. والإدارة تنتظر الجمعية العمومية لكشف أوراقها
سبق

ما زالت الجماهير الاتحادية مستميتة في سبيل إزاحة مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد الخسارة الأخيرة من فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف مساء أمس.

وقد دشنت الجماهير الاتحادية وسمًا تحت عنوان (أوقفوا العبث بنادي الاتحاد)، وصل الترند السعودي، ووجّهت من خلاله الجماهير نقدها اللاذع للإدارة لسوء تعاملها مع لاعبين محترفين أمثال مروان دا كوستا، وفيتشيو، وعدم القدرة على احتواء مشاكلهما المالية؛ وهو ما انعكس على الفريق سلبًا لعدم إمكانية إيجاد بدلاء قبل الفترة الشتوية.

على صعيد متصل، ظهرت تقارير إخبارية، تفيد بأن إدارة النادي لا تنوي تقديم استقالتها إلا بعد عقد جمعية النادي العمومية غير العادية لعرض الأرقام والتقارير كافة لأعضاء الجمعية والجماهير الاتحادية.

من جانب آخر، تسعى إدارة النادي لحل عاجل للأزمة المتفاقمة من خلال فتح اتصالات مع شخصيات اتحادية، ولكن دون ظهور بيان رسمي يوضح نتائج هذه الاتصالات.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
12:39 AM

أزمة الاتحاد: الجماهير تطالب برحيل أنمار.. والإدارة تنتظر الجمعية العمومية لكشف أوراقها

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عبدالله الشهري - الرياض
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ما زالت الجماهير الاتحادية مستميتة في سبيل إزاحة مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد الخسارة الأخيرة من فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف مساء أمس.

وقد دشنت الجماهير الاتحادية وسمًا تحت عنوان (أوقفوا العبث بنادي الاتحاد)، وصل الترند السعودي، ووجّهت من خلاله الجماهير نقدها اللاذع للإدارة لسوء تعاملها مع لاعبين محترفين أمثال مروان دا كوستا، وفيتشيو، وعدم القدرة على احتواء مشاكلهما المالية؛ وهو ما انعكس على الفريق سلبًا لعدم إمكانية إيجاد بدلاء قبل الفترة الشتوية.

على صعيد متصل، ظهرت تقارير إخبارية، تفيد بأن إدارة النادي لا تنوي تقديم استقالتها إلا بعد عقد جمعية النادي العمومية غير العادية لعرض الأرقام والتقارير كافة لأعضاء الجمعية والجماهير الاتحادية.

من جانب آخر، تسعى إدارة النادي لحل عاجل للأزمة المتفاقمة من خلال فتح اتصالات مع شخصيات اتحادية، ولكن دون ظهور بيان رسمي يوضح نتائج هذه الاتصالات.

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