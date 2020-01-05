هيئة حقوق الإنسان تتصدّر 100 جهة حكومية بتقرير نضج الخدمات الرقمية

في قطاع العدل والشؤون الإسلامية لجهودها المميزة في التعاملات الإلكترونية

تصدّرت هيئة حقوق الإنسان، الجهات الحكومية في قطاع العدل والشؤون الإسلامية، بتقرير نضج الخدمات الحكومية الرقمية الصادر عن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" للربع الثالث لعام ٢٠١٩.

ويأتي هذا تتويجاً للعمل المميز الذي تقوم به في إطار التعاملات الإلكترونية، حيث قدمت الهيئة ١١ خدمة إلكترونية منها ٩ إجرائية وأخريان تكاملية.

وذكر مؤشر برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" الذي يحلل مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة إلكترونياً، أن الهيئة جاءت متقدمة على ١٠٠ جهة حكومية صُنفت في الفئتين البرتقالية والصفراء، حيث صُنفت الهيئة في الفئة الخضراء.

ونجحت الهيئة في إحداث نقلة نوعية لـ "رقمنة" خدماتها ومعاملاتها، حتى حصدت مركزاً متقدماً بين مكونات الحكومة الإلكترونية في المملكة.