موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية

وسط استنفار كل الجهات المعنية.. الحالة قد يعقبها هطول أمطار

تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.

ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.