النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية

وسط استنفار كل الجهات المعنية.. الحالة قد يعقبها هطول أمطار

تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.

ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية
سبق

تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.

ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:49 AM

موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية

وسط استنفار كل الجهات المعنية.. الحالة قد يعقبها هطول أمطار

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
6,107

تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.

ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,952
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,658

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة