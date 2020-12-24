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"ح ط ب 1" .. تعرّف على اللوحات المميزة المطروحة بالمزاد الإلكتروني

منصة "أبشر" دعت جميع المهتمين للمشاركة.. والمزاد ينتهي الأحد المقبل

أوضحت منصة "أبشر" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اللوحات المميزة المطروحة في المزاد الإلكتروني الذي بدأ اليوم الخميس وينتهي نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، دعت "أبشر" المهتمين بالمشاركة في المزاد للحصول على اللوحة المميزة عبر المنصة من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب".

وجاءت اللوحات المطروحة على ثلاث فئات "خصوصي" و "نقل خاص" و "دراجات نارية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ح ط ب 1" .. تعرّف على اللوحات المميزة المطروحة بالمزاد الإلكتروني
سبق

أوضحت منصة "أبشر" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اللوحات المميزة المطروحة في المزاد الإلكتروني الذي بدأ اليوم الخميس وينتهي نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، دعت "أبشر" المهتمين بالمشاركة في المزاد للحصول على اللوحة المميزة عبر المنصة من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب".

وجاءت اللوحات المطروحة على ثلاث فئات "خصوصي" و "نقل خاص" و "دراجات نارية".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:44 PM

"ح ط ب 1" .. تعرّف على اللوحات المميزة المطروحة بالمزاد الإلكتروني

منصة "أبشر" دعت جميع المهتمين للمشاركة.. والمزاد ينتهي الأحد المقبل

A A A
متعب البقمي - الطائف
24
15,388

أوضحت منصة "أبشر" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اللوحات المميزة المطروحة في المزاد الإلكتروني الذي بدأ اليوم الخميس وينتهي نهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 8 مساءً.

وتفصيلاً، دعت "أبشر" المهتمين بالمشاركة في المزاد للحصول على اللوحة المميزة عبر المنصة من خلال جهاز مكتبي أو محمول "لاب توب".

وجاءت اللوحات المطروحة على ثلاث فئات "خصوصي" و "نقل خاص" و "دراجات نارية".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,479

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