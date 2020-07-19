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"قائد أمن الحج": الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها.. والمتسللون في قبضتنا

"الطويان" قال لـ"سبق" إنه يوجد مسح جوي للمواقع والمشاعر المقدسة كافة

أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها، وأن المتسللين في قبضة رجال الأمن، وخطتنا مُحكمة، وكل المواقع تحت مراقبة رجال الأمن، ولدينا كاميرات ترصد وتتابع مَن يتجاوز أو يتسلل، والأمر تحت السيطرة الكاملة، إضافة إلى وجود مسح جوي يكشف عن المواقع كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إجابة عن سؤال صحيفة سبق ضمن المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج الذي عُقد اليوم في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرمة، حول كيف يتعامل أمن الحج مع المتسللين من مقيمين ومواطنين من الأحياء القريبة من المشاعر المقدسة لأداء الحج من دون حمل تصاريح حج رسمية مستغلين علمهم بشعاب مكة، وكما قال المثل "أهل مكة أدرى بشعابها"؟

وقال اللواء الطويان إن رجال أمن الحج لن يسمحوا بمرور أي شخص لا يحمل تصريحًا للحج، وفي حال مخالفة ذلك فورًا سيتم تطبيق عقوبة غرامة مالية 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، إضافة إلى العقوبات السابقة، كالبصمة وغيرها من الإجراءات.

وأكد اللواء الطويان أن الهدف من فرض عقوبات ضد المخالفين هو ردعهم، وتنظيم الحج، وسلامة الجميع. ونهيب بالجميع من المواطنين والمقيمين للتعاون والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومَن يخالف تلك التعليمات سيتم تطبيق غرامات مالية بحقه، وغيرها من الإجراءات النظامية.


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"قائد أمن الحج": الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها.. والمتسللون في قبضتنا
سبق

أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها، وأن المتسللين في قبضة رجال الأمن، وخطتنا مُحكمة، وكل المواقع تحت مراقبة رجال الأمن، ولدينا كاميرات ترصد وتتابع مَن يتجاوز أو يتسلل، والأمر تحت السيطرة الكاملة، إضافة إلى وجود مسح جوي يكشف عن المواقع كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إجابة عن سؤال صحيفة سبق ضمن المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج الذي عُقد اليوم في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرمة، حول كيف يتعامل أمن الحج مع المتسللين من مقيمين ومواطنين من الأحياء القريبة من المشاعر المقدسة لأداء الحج من دون حمل تصاريح حج رسمية مستغلين علمهم بشعاب مكة، وكما قال المثل "أهل مكة أدرى بشعابها"؟

وقال اللواء الطويان إن رجال أمن الحج لن يسمحوا بمرور أي شخص لا يحمل تصريحًا للحج، وفي حال مخالفة ذلك فورًا سيتم تطبيق عقوبة غرامة مالية 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، إضافة إلى العقوبات السابقة، كالبصمة وغيرها من الإجراءات.

وأكد اللواء الطويان أن الهدف من فرض عقوبات ضد المخالفين هو ردعهم، وتنظيم الحج، وسلامة الجميع. ونهيب بالجميع من المواطنين والمقيمين للتعاون والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومَن يخالف تلك التعليمات سيتم تطبيق غرامات مالية بحقه، وغيرها من الإجراءات النظامية.


19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:59 PM

"قائد أمن الحج": الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها.. والمتسللون في قبضتنا

"الطويان" قال لـ"سبق" إنه يوجد مسح جوي للمواقع والمشاعر المقدسة كافة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,939

أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، لـ"سبق" أن الجهات الأمنية أدرى بمكة وشعابها، وأن المتسللين في قبضة رجال الأمن، وخطتنا مُحكمة، وكل المواقع تحت مراقبة رجال الأمن، ولدينا كاميرات ترصد وتتابع مَن يتجاوز أو يتسلل، والأمر تحت السيطرة الكاملة، إضافة إلى وجود مسح جوي يكشف عن المواقع كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إجابة عن سؤال صحيفة سبق ضمن المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج الذي عُقد اليوم في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرمة، حول كيف يتعامل أمن الحج مع المتسللين من مقيمين ومواطنين من الأحياء القريبة من المشاعر المقدسة لأداء الحج من دون حمل تصاريح حج رسمية مستغلين علمهم بشعاب مكة، وكما قال المثل "أهل مكة أدرى بشعابها"؟

وقال اللواء الطويان إن رجال أمن الحج لن يسمحوا بمرور أي شخص لا يحمل تصريحًا للحج، وفي حال مخالفة ذلك فورًا سيتم تطبيق عقوبة غرامة مالية 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، إضافة إلى العقوبات السابقة، كالبصمة وغيرها من الإجراءات.

وأكد اللواء الطويان أن الهدف من فرض عقوبات ضد المخالفين هو ردعهم، وتنظيم الحج، وسلامة الجميع. ونهيب بالجميع من المواطنين والمقيمين للتعاون والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومَن يخالف تلك التعليمات سيتم تطبيق غرامات مالية بحقه، وغيرها من الإجراءات النظامية.


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