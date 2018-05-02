"النيابة العامة" تدعو مَن يعلم بوجود مسجون بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن لإبلاغها

قالت: على عضو النيابة المختص فور علمه أن ينتقل لمكان المسجون

طالبت النيابة العامة مَن علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، بأن يبلغها من خلال الحضور لأقرب فرع أو دائرة لها، أو الإبلاغ عبر الخانة المخصصة في موقع النيابة العامة أو تطبيقها على الأجهزة الذكية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف؛ أن يبلغ النيابة العامة، مضيفة أن على عضو النيابة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف.

وأشارت "النيابة العامة" إلى أن يجرى التحقيق بذلك من قبل عضو النيابة المختص ويأمر بالأفراج عن المسجون أو الموقوف إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وأن يُحرر محضر بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.