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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

الولايات المتحدة: حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تنخفض قليلاً إلى 1783

أقل بـ 190 حالة وفاة من اليوم السابق

سجّلت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ 190 حالة وفاة من اليوم السابق؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في هذا البلد، إلى 16.478 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تنخفض قليلاً إلى 1783
سبق

سجّلت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ 190 حالة وفاة من اليوم السابق؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في هذا البلد، إلى 16.478 حالة وفاة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:50 PM

الولايات المتحدة: حصيلة الوفيات اليومية بكورونا تنخفض قليلاً إلى 1783

أقل بـ 190 حالة وفاة من اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ 190 حالة وفاة من اليوم السابق؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في هذا البلد، إلى 16.478 حالة وفاة.

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