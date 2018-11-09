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اختيار الحكمين الخضير والعكبري للمشاركة بكأس آسيا 2019

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة السعودي الدولي تركي الخضير، وزميله الحكم المساعد الدولي محمد العبكري، ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس أمم آسيا التي تنطلق يناير 2019 في الإمارات.

وجاء اختيار الخضير والعبكري على إثر الحضور المتميز لهما في الاستحقاقات الآسيوية التي أداراها خلال العام الجاري.

من جهته، بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز للحكمين الدوليين اختيارهما للمشاركة في البطولة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، وأن يكونا سفيرين مميزين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختيار الحكمين الخضير والعكبري للمشاركة بكأس آسيا 2019
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة السعودي الدولي تركي الخضير، وزميله الحكم المساعد الدولي محمد العبكري، ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس أمم آسيا التي تنطلق يناير 2019 في الإمارات.

وجاء اختيار الخضير والعبكري على إثر الحضور المتميز لهما في الاستحقاقات الآسيوية التي أداراها خلال العام الجاري.

من جهته، بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز للحكمين الدوليين اختيارهما للمشاركة في البطولة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، وأن يكونا سفيرين مميزين.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
01:12 AM

اختيار الحكمين الخضير والعكبري للمشاركة بكأس آسيا 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة السعودي الدولي تركي الخضير، وزميله الحكم المساعد الدولي محمد العبكري، ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس أمم آسيا التي تنطلق يناير 2019 في الإمارات.

وجاء اختيار الخضير والعبكري على إثر الحضور المتميز لهما في الاستحقاقات الآسيوية التي أداراها خلال العام الجاري.

من جهته، بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز للحكمين الدوليين اختيارهما للمشاركة في البطولة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، وأن يكونا سفيرين مميزين.

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