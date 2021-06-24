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"لكم اللحم ولنا العظم".. "الماجد" يتذكر تعليم السبعينيات: الخيزرانة عالقة والموس!

قال من داخل مدرسته الطينية: إفطار "أبي الجدايل" ومسرح جريد و"مرودن" المدير

من داخل أروقة مبنى المدرسة الطيني، تحدّث المعلم والمهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج صالح بن راشد الماجد، عن دراسته في المرحلة الابتدائية في السبعينيات؛ كاشفًا عن بساطة المعيشة وشغف الناس للتعلم.

وسرد "الماجد" لـ"سبق" من داخل المبنى الطيني لمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية تفاصيل دراسته في السبعينيات أي قبل حوالى ٤٥ عامًا بقوله: "التحقت بالدراسة بمدرسة أحمد بن حنبل عام ١٣٩٣هـ بهذا المبنى الطيني، وكانت الحياة بسيطة، فرغم صغر المدرسة وضيق الفصول الدراسية إلا أن عدد الطلاب بها يزيد على 270 طالبًا".

وأضاف: "كان مدير المدرسة آنذاك عبدالله العتيق -غفر الله له- وكان قوي الشخصية؛ بل إن ذلائق ثوبه "المرودن" وعصاه الخيزارانة لا تزال عالقة بذهني حتى اللحظة، فلم يكن الخوف من المدير في المدرسة فحسب؛ بل حتى عند مشاهدته في الحي أو الشارع نهرع هاربين، وكانت كلمة أولياء الأمور لمدير المدرسة "لكم اللحم ولنا العظم" قد سمحت لمدير المدرسة باقتناء عصى "خيزرانة" لضرب الطلاب بدون تردد، ولكن تلك الخيزرانة خرّجت قادة ومعلمين خدموا المحافظة والوطن".

وتابع: "كنا عند هطول المطر نردد "نطلبك الرخصة يا أبو محمد"، نقصد مدير المدرسة؛ وعلى الفور يتم تلبية الطلب وإخراجنا خوفًا علينا من انهدام المدرسة فوق رؤوسنا".

وأضاف: كانت وجبة الإفطار تقدم من المدرسة وجبة كاملة، وارد أبي الجدايل؛ وهي عبارة عن "يخنة، وتمر، وشابورة وحليب"، لا يفهمها إلا جيل ذلك الوقت.

وأردف: كان مسرح المدرسة يزيّن بجريد النخل لإقامة الاحتفالات المدرسية، والجميع يحب أن يشارك ويعتلي خشبة المسرح؛ بل إن الطالب ينتهي من الصفوف الدنيا وهو يجيد الكتابة والقراءة والإملاء وكان الاختبار مرة واحد في العام والدراسة على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

واختتم "الماجد" قائلًا: كانت عقوبة زيادة الشعر صارمة، وكان المستخدم بالمدرسة إذا شاهد شعر الطالب "زايد" يقوم بقصه وتشويهه بأمر المدير حتى إذا رجع يتم تحليقه بـ"موس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لكم اللحم ولنا العظم".. "الماجد" يتذكر تعليم السبعينيات: الخيزرانة عالقة والموس!
سبق

من داخل أروقة مبنى المدرسة الطيني، تحدّث المعلم والمهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج صالح بن راشد الماجد، عن دراسته في المرحلة الابتدائية في السبعينيات؛ كاشفًا عن بساطة المعيشة وشغف الناس للتعلم.

وسرد "الماجد" لـ"سبق" من داخل المبنى الطيني لمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية تفاصيل دراسته في السبعينيات أي قبل حوالى ٤٥ عامًا بقوله: "التحقت بالدراسة بمدرسة أحمد بن حنبل عام ١٣٩٣هـ بهذا المبنى الطيني، وكانت الحياة بسيطة، فرغم صغر المدرسة وضيق الفصول الدراسية إلا أن عدد الطلاب بها يزيد على 270 طالبًا".

وأضاف: "كان مدير المدرسة آنذاك عبدالله العتيق -غفر الله له- وكان قوي الشخصية؛ بل إن ذلائق ثوبه "المرودن" وعصاه الخيزارانة لا تزال عالقة بذهني حتى اللحظة، فلم يكن الخوف من المدير في المدرسة فحسب؛ بل حتى عند مشاهدته في الحي أو الشارع نهرع هاربين، وكانت كلمة أولياء الأمور لمدير المدرسة "لكم اللحم ولنا العظم" قد سمحت لمدير المدرسة باقتناء عصى "خيزرانة" لضرب الطلاب بدون تردد، ولكن تلك الخيزرانة خرّجت قادة ومعلمين خدموا المحافظة والوطن".

وتابع: "كنا عند هطول المطر نردد "نطلبك الرخصة يا أبو محمد"، نقصد مدير المدرسة؛ وعلى الفور يتم تلبية الطلب وإخراجنا خوفًا علينا من انهدام المدرسة فوق رؤوسنا".

وأضاف: كانت وجبة الإفطار تقدم من المدرسة وجبة كاملة، وارد أبي الجدايل؛ وهي عبارة عن "يخنة، وتمر، وشابورة وحليب"، لا يفهمها إلا جيل ذلك الوقت.

وأردف: كان مسرح المدرسة يزيّن بجريد النخل لإقامة الاحتفالات المدرسية، والجميع يحب أن يشارك ويعتلي خشبة المسرح؛ بل إن الطالب ينتهي من الصفوف الدنيا وهو يجيد الكتابة والقراءة والإملاء وكان الاختبار مرة واحد في العام والدراسة على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

واختتم "الماجد" قائلًا: كانت عقوبة زيادة الشعر صارمة، وكان المستخدم بالمدرسة إذا شاهد شعر الطالب "زايد" يقوم بقصه وتشويهه بأمر المدير حتى إذا رجع يتم تحليقه بـ"موس".

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:22 AM

"لكم اللحم ولنا العظم".. "الماجد" يتذكر تعليم السبعينيات: الخيزرانة عالقة والموس!

قال من داخل مدرسته الطينية: إفطار "أبي الجدايل" ومسرح جريد و"مرودن" المدير

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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من داخل أروقة مبنى المدرسة الطيني، تحدّث المعلم والمهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج صالح بن راشد الماجد، عن دراسته في المرحلة الابتدائية في السبعينيات؛ كاشفًا عن بساطة المعيشة وشغف الناس للتعلم.

وسرد "الماجد" لـ"سبق" من داخل المبنى الطيني لمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية تفاصيل دراسته في السبعينيات أي قبل حوالى ٤٥ عامًا بقوله: "التحقت بالدراسة بمدرسة أحمد بن حنبل عام ١٣٩٣هـ بهذا المبنى الطيني، وكانت الحياة بسيطة، فرغم صغر المدرسة وضيق الفصول الدراسية إلا أن عدد الطلاب بها يزيد على 270 طالبًا".

وأضاف: "كان مدير المدرسة آنذاك عبدالله العتيق -غفر الله له- وكان قوي الشخصية؛ بل إن ذلائق ثوبه "المرودن" وعصاه الخيزارانة لا تزال عالقة بذهني حتى اللحظة، فلم يكن الخوف من المدير في المدرسة فحسب؛ بل حتى عند مشاهدته في الحي أو الشارع نهرع هاربين، وكانت كلمة أولياء الأمور لمدير المدرسة "لكم اللحم ولنا العظم" قد سمحت لمدير المدرسة باقتناء عصى "خيزرانة" لضرب الطلاب بدون تردد، ولكن تلك الخيزرانة خرّجت قادة ومعلمين خدموا المحافظة والوطن".

وتابع: "كنا عند هطول المطر نردد "نطلبك الرخصة يا أبو محمد"، نقصد مدير المدرسة؛ وعلى الفور يتم تلبية الطلب وإخراجنا خوفًا علينا من انهدام المدرسة فوق رؤوسنا".

وأضاف: كانت وجبة الإفطار تقدم من المدرسة وجبة كاملة، وارد أبي الجدايل؛ وهي عبارة عن "يخنة، وتمر، وشابورة وحليب"، لا يفهمها إلا جيل ذلك الوقت.

وأردف: كان مسرح المدرسة يزيّن بجريد النخل لإقامة الاحتفالات المدرسية، والجميع يحب أن يشارك ويعتلي خشبة المسرح؛ بل إن الطالب ينتهي من الصفوف الدنيا وهو يجيد الكتابة والقراءة والإملاء وكان الاختبار مرة واحد في العام والدراسة على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

واختتم "الماجد" قائلًا: كانت عقوبة زيادة الشعر صارمة، وكان المستخدم بالمدرسة إذا شاهد شعر الطالب "زايد" يقوم بقصه وتشويهه بأمر المدير حتى إذا رجع يتم تحليقه بـ"موس".

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