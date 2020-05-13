خطوة كارثية.. الأردن يحذر إسرائيل من ضم أجزاء بالضفة الغربية

"الصفدي" قال: القرار سيقتل فرص تحقيق السلام

حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء) من خطورة مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أنها ستكون "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال "الصفدي" خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس: "إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أوردته "فرانس 24"، أن الوزيرين اتفقا على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد.