النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا

تُجرى في مقر وزارة الخارجية

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا
سبق

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:08 PM

بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا

تُجرى في مقر وزارة الخارجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,225

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة