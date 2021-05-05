أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بدء جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر "تويتر" أن المحادثات تُجرى في مقر الوزارة.