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في أول أيام عودتهم .. 400 معلم يسجلون في منصة التدريب الإلكتروني

تستهدف حوسبة العمل الحكومي في إطار رؤية المملكة 2030

شهد أول أيام عودة المعلمين تسجيل أكثر من400 معلم بالأفلاج في منصة التدريب الإلكتروني التي تم تدشينها أخيرًا.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج أنه بلغ عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية لإدارة التطوير المهني التعليمي حتى هذه اللحظة 437 مستخدمًا.

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد دشّن قبل نحو شهر منصة إلكترونية للتطوير المهني التعليمي بالأفلاج تمنح إعطاء الصلاحية لقادة المدارس في ترشيح المعلمين للبرامج التدريبية، وإمكانية تقييم البرامج التدريبية والمدربين والبيئة التدريبية واستلام الشهادات إلكترونيًا، وتُسهم كذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو رقمية العمل الحكومي وحوسبته وستساعد في اختصار الوقت والجهد والحد من الهدر المالي الموارد المالية المبذولة في الأوراق والمطبوعات وغيرها.

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في أول أيام عودتهم .. 400 معلم يسجلون في منصة التدريب الإلكتروني
سبق

شهد أول أيام عودة المعلمين تسجيل أكثر من400 معلم بالأفلاج في منصة التدريب الإلكتروني التي تم تدشينها أخيرًا.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج أنه بلغ عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية لإدارة التطوير المهني التعليمي حتى هذه اللحظة 437 مستخدمًا.

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد دشّن قبل نحو شهر منصة إلكترونية للتطوير المهني التعليمي بالأفلاج تمنح إعطاء الصلاحية لقادة المدارس في ترشيح المعلمين للبرامج التدريبية، وإمكانية تقييم البرامج التدريبية والمدربين والبيئة التدريبية واستلام الشهادات إلكترونيًا، وتُسهم كذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو رقمية العمل الحكومي وحوسبته وستساعد في اختصار الوقت والجهد والحد من الهدر المالي الموارد المالية المبذولة في الأوراق والمطبوعات وغيرها.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:28 PM

في أول أيام عودتهم .. 400 معلم يسجلون في منصة التدريب الإلكتروني

تستهدف حوسبة العمل الحكومي في إطار رؤية المملكة 2030

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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شهد أول أيام عودة المعلمين تسجيل أكثر من400 معلم بالأفلاج في منصة التدريب الإلكتروني التي تم تدشينها أخيرًا.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج أنه بلغ عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية لإدارة التطوير المهني التعليمي حتى هذه اللحظة 437 مستخدمًا.

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد دشّن قبل نحو شهر منصة إلكترونية للتطوير المهني التعليمي بالأفلاج تمنح إعطاء الصلاحية لقادة المدارس في ترشيح المعلمين للبرامج التدريبية، وإمكانية تقييم البرامج التدريبية والمدربين والبيئة التدريبية واستلام الشهادات إلكترونيًا، وتُسهم كذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو رقمية العمل الحكومي وحوسبته وستساعد في اختصار الوقت والجهد والحد من الهدر المالي الموارد المالية المبذولة في الأوراق والمطبوعات وغيرها.

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