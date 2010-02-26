رسمياً.. سامسونج تعلن عن هاتفيْها المرتقبيْن Galaxy S9 وGalaxy S9+

تأتي بتصميم مشابه لهواتف S8 وS8+ لكن بخصائص مبتكرة وجديدة

أعلنت شركة "سامسونج" -بشكل رسمي- عن هاتفيْها المرتقبين Galaxy S9 وGalaxy S9+، خلال أحداث مؤتمر MWC 2018 المقام حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويأتي الهاتفان بتصميم مشابه لتصميم الجيل السابق من هواتف Galaxy S8 وGalaxy S8+ لكن بخصائص مبتكرة وجديدة، تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً، ورموزاً تعبيرية مخصصة لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة، وتعزيز نمط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء، وتغيير مكان قارئ البصمة إلى أسفل الكاميرات.

وقالت الشركة الكورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تقدم سامسونج للإلكترونيات Samsung Galaxy S9 وS9+، وهي الهواتف الذكية التي تعيد تخيل طريقة الناس في التواصل، ومشاركة وتجربة العالم".

وأضافت: "إن هاتفيْ Galaxy S9 وS9+، اللذيْن صُنِعا لعصر ازداد فيه تواصل المستهلكين وتعبيرهم عن أنفسهم أكثر عن طريق الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية، يقودان الابتكار مع كاميرا سامسونج المتقدمة". وهي تقصد بذلك تقديم أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، ودعم تقنية التصوير البطئ جداً، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية المعززة للواقع.

هاتف Galaxy S9

يأتي بشاشة Super AMOLED بقياس 5.8 بوصة وبدقة 1440x2960، ومعالج Exynos 9810 وSnapdragon 845 ورامات بحجم 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، ودعم تركيب بطاقات microSD، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، مع الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتميز الهاتف ببطارية سعة 3.000 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع، وبكاميرا واحدة فقط في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع فتحة مثبت صورة بصري OIS وفتحة عدسة f/1.5، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f/1.7.

ويتميز كذلك بعدة مميزات أخرى هي: حساس القزحية، وحساس البصمة، وحساس للضوء، والتعرف على الوجه، وكذلك سماعات ستيريو AKG.

وقامت "سامسونج" بعمل تعديلات على عمليات معالجة الصور؛ ففي وضع الإضاءة المنخفض؛ حيث سيتم التقاط 12 صورة ودمجها لكي يتم الخروج بنتيجة أفضل في النهاية، وهي نفس طريقة عمل تقنية HDR+ الخاصة بجوجل، وتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات Super Slow Mo بسرعة 960 إطار في الثانية.

هاتف Galaxy S9+

يأتي بنفس المواصفات للهاتف Galaxy S9؛ ولكن مع شاشة بقياس 6.2 بوصة، ورامات بحجم 6 جيجا بايت، وكاميرا ثانية في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 مهمتها تصوير صور Portrait، وعمل تقريب بصري 2x وبطارية بقوة 3500 ميلي أمبير.

وسيتوفر كلا الهاتفين بأربعة ألوان مختلفة هي الأسود والبنفسجي والرمادي والأزرق للطلب المسبق؛ بدءاً من يوم الـ2 مارس، وللبيع بدءاً من يوم الـ16 مارس، بسعر للهاتف Galaxy S9 هو 719.99 دولاراً، وبسعر للهاتف Galaxy S9+ هو 839.99 دولاراً.