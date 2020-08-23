النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مدن" تدعم شركاءها بالقطاع الصناعي باتفاقية تعاون لتقديم حلول التأمين الشامل للممتلكات

دعمًا لاستمرارية العمليات الإنتاجية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، وذلك دعمًا لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقاً للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء "مدن" وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة، مبينًا أنه سيُشكّل فريق عمل مشتركًا للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح المهندس السالم أن للمنشآت الصناعية أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية، والتأثير إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الصادرات السعودية وفتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، كما تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منافسة على المستوى العالمي.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدن" تدعم شركاءها بالقطاع الصناعي باتفاقية تعاون لتقديم حلول التأمين الشامل للممتلكات
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، وذلك دعمًا لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقاً للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء "مدن" وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة، مبينًا أنه سيُشكّل فريق عمل مشتركًا للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح المهندس السالم أن للمنشآت الصناعية أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية، والتأثير إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الصادرات السعودية وفتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، كما تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منافسة على المستوى العالمي.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:29 PM

"مدن" تدعم شركاءها بالقطاع الصناعي باتفاقية تعاون لتقديم حلول التأمين الشامل للممتلكات

دعمًا لاستمرارية العمليات الإنتاجية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
198

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، وذلك دعمًا لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقاً للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء "مدن" وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة، مبينًا أنه سيُشكّل فريق عمل مشتركًا للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح المهندس السالم أن للمنشآت الصناعية أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية، والتأثير إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الصادرات السعودية وفتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، كما تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منافسة على المستوى العالمي.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,445
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة