بعد فاجعة الرياض.. "أمانة مكة" تكافح الكلاب الضالة بـ 10 فِرق ميدانية

استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال وتشاليح السيارات والمسالخ

كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة، أعمال مكافحة الكلاب الضالة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والقرى التابعة لها؛ انطلاقاً من اهتمامها بصحة الإنسان وسلامة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف؛ أن الأمانة تلقت 339 بلاغاً عن الكلاب الضالة خلال العام الحالي، مشيراً إلى استهداف مواقع وجود الكلاب الضالة ومكافحتها في أوقات نشاطها بوساطة توزيع الطعوم في المواقع المحتمل وجودها فيها وتقييم أعمال المكافحة ومتابعة متغيرات الخطة وزيادة أعداد الفرق حسب أعداد البلاغات الواردة من منصة بلدي 940.

وأشار الشريف؛ إلى استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال المجاورة للأحياء السكنية والأراضي الفضاء وتشاليح السيارات والمسالخ وما حولها والأسواق الشعبية وعبّارات السيول، لافتاً إلى قيام فرق مكافحة الكلاب الضالة بمسح أحياء البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة العاصمة المقدّسة عن طريق 10 فرق ميدانية موزعة على ثلاث فترات، وتتكون الفرقة من رئيس فرقة وفني صيد و4 عمال، حيث يقومون بتوزيع الطعوم للكلاب الضالة واستخدام أنابيب النفخ وبنادق التخدير للسيطرة عليها.

وأكّد أن الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع كافة التي تنتشر فيها الكلاب من النوع الأسود البهيم والكلاب العقورة التي تتسبّب في أذية الناس، وبحث السبل الأمثل في التعامل مع الحيوانات الضالة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالحيوانات الضالة من خلال رقم البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.