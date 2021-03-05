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"تنمية الحياة الفطرية" يشيد بتعاون المواطنين والتزامهم بالمحافظة على الكائنات الحية

تعليقا على رؤية مقطع لأفراد يشاهدون الظباء ترتع في براري المملكة من جديد

أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتعاون الجميع من المواطنين والتزامهم وإيمانهم بأهمية المحافظة على الكائنات الحية؛ شاكراً لهم وعيهم الذي جعل مجموعة من الظباء ترتع في براري المملكة من جديد.

وقال المركز: "بحمدالله وفضله، ونتاج لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين للكائنات الفطرية التي يقوم بها ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ثم بتعاون الجميع والتزامهم، وإيمانهم بأهمية المحافظة؛ ها هي الظباء ترتع في براري المملكة من جديد".

وأضاف: "شكرًا لوعيكم، ونحن معكم يدًا بيد نحو بيئة مزدهرة ومستدامة".

جاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو يُظهر مواطناً مسناً يرافقه آخرون كرروا عبارة "لا أحد يعارضهن، لا أحد يقول لهن شيء"، وهم يشاهدون بدهشة مجموعة من الظباء ترتع بأمان على جانب أحد الطرق، دون أن يتعرض لهن أحد، مرددين "هذا حلم وإلا علم".

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنمية الحياة الفطرية" يشيد بتعاون المواطنين والتزامهم بالمحافظة على الكائنات الحية
سبق

أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتعاون الجميع من المواطنين والتزامهم وإيمانهم بأهمية المحافظة على الكائنات الحية؛ شاكراً لهم وعيهم الذي جعل مجموعة من الظباء ترتع في براري المملكة من جديد.

وقال المركز: "بحمدالله وفضله، ونتاج لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين للكائنات الفطرية التي يقوم بها ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ثم بتعاون الجميع والتزامهم، وإيمانهم بأهمية المحافظة؛ ها هي الظباء ترتع في براري المملكة من جديد".

وأضاف: "شكرًا لوعيكم، ونحن معكم يدًا بيد نحو بيئة مزدهرة ومستدامة".

جاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو يُظهر مواطناً مسناً يرافقه آخرون كرروا عبارة "لا أحد يعارضهن، لا أحد يقول لهن شيء"، وهم يشاهدون بدهشة مجموعة من الظباء ترتع بأمان على جانب أحد الطرق، دون أن يتعرض لهن أحد، مرددين "هذا حلم وإلا علم".

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
01:52 AM

"تنمية الحياة الفطرية" يشيد بتعاون المواطنين والتزامهم بالمحافظة على الكائنات الحية

تعليقا على رؤية مقطع لأفراد يشاهدون الظباء ترتع في براري المملكة من جديد

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منصور الشلاقي - الرياض
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أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتعاون الجميع من المواطنين والتزامهم وإيمانهم بأهمية المحافظة على الكائنات الحية؛ شاكراً لهم وعيهم الذي جعل مجموعة من الظباء ترتع في براري المملكة من جديد.

وقال المركز: "بحمدالله وفضله، ونتاج لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين للكائنات الفطرية التي يقوم بها ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ثم بتعاون الجميع والتزامهم، وإيمانهم بأهمية المحافظة؛ ها هي الظباء ترتع في براري المملكة من جديد".

وأضاف: "شكرًا لوعيكم، ونحن معكم يدًا بيد نحو بيئة مزدهرة ومستدامة".

جاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو يُظهر مواطناً مسناً يرافقه آخرون كرروا عبارة "لا أحد يعارضهن، لا أحد يقول لهن شيء"، وهم يشاهدون بدهشة مجموعة من الظباء ترتع بأمان على جانب أحد الطرق، دون أن يتعرض لهن أحد، مرددين "هذا حلم وإلا علم".

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