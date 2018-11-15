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"الثقفي": "الأرصاد" و"البيئة" تسعيان لتعزيز الشراكة المجتمعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية

قال: التطوع رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الهيئة سعت لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد الشراكات المستدامة بينها والجهات المختلفة والجمعيات البيئية والجهات التطوعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية.

وقال في كلمته اليوم في حفل انطلاق فعالية "معاً جدة للتغلب على البلاستيك"، التي تنظمها جامعة جدة بالشراكة مع الهيئة، "إن التطوعي رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية التي تسهم في تعزيز التوجهات البيئية والاستدامة لخلق ضمير وحس بيئي، لرفع مستوى التوعية بالبيئة في المجتمع".

وأشار إلى قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة وطنية تحت مسمى "البرنامج الوطني للتوعية البيئة والتنمية المستدامة"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 والتي تقوم على الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بهدف تحقيق التكامل والشمولية في العمل البيئي لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي والثقافة بقضايا البيئة وترسخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع ودعم عجلة التقدم والتنمية والنماء في مختلف المجالات.

وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح تلك المناسبة وعلى رأسهم مدير جامعة جدة واللجنة المنظمة ولكل الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في هذه المناسبة التوعوية.

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"الثقفي": "الأرصاد" و"البيئة" تسعيان لتعزيز الشراكة المجتمعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية
سبق

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الهيئة سعت لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد الشراكات المستدامة بينها والجهات المختلفة والجمعيات البيئية والجهات التطوعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية.

وقال في كلمته اليوم في حفل انطلاق فعالية "معاً جدة للتغلب على البلاستيك"، التي تنظمها جامعة جدة بالشراكة مع الهيئة، "إن التطوعي رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية التي تسهم في تعزيز التوجهات البيئية والاستدامة لخلق ضمير وحس بيئي، لرفع مستوى التوعية بالبيئة في المجتمع".

وأشار إلى قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة وطنية تحت مسمى "البرنامج الوطني للتوعية البيئة والتنمية المستدامة"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 والتي تقوم على الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بهدف تحقيق التكامل والشمولية في العمل البيئي لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي والثقافة بقضايا البيئة وترسخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع ودعم عجلة التقدم والتنمية والنماء في مختلف المجالات.

وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح تلك المناسبة وعلى رأسهم مدير جامعة جدة واللجنة المنظمة ولكل الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في هذه المناسبة التوعوية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:05 PM

"الثقفي": "الأرصاد" و"البيئة" تسعيان لتعزيز الشراكة المجتمعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية

قال: التطوع رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الهيئة سعت لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد الشراكات المستدامة بينها والجهات المختلفة والجمعيات البيئية والجهات التطوعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية.

وقال في كلمته اليوم في حفل انطلاق فعالية "معاً جدة للتغلب على البلاستيك"، التي تنظمها جامعة جدة بالشراكة مع الهيئة، "إن التطوعي رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية التي تسهم في تعزيز التوجهات البيئية والاستدامة لخلق ضمير وحس بيئي، لرفع مستوى التوعية بالبيئة في المجتمع".

وأشار إلى قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة وطنية تحت مسمى "البرنامج الوطني للتوعية البيئة والتنمية المستدامة"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 والتي تقوم على الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بهدف تحقيق التكامل والشمولية في العمل البيئي لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي والثقافة بقضايا البيئة وترسخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع ودعم عجلة التقدم والتنمية والنماء في مختلف المجالات.

وقدم في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح تلك المناسبة وعلى رأسهم مدير جامعة جدة واللجنة المنظمة ولكل الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في هذه المناسبة التوعوية.

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