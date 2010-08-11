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لقطات من الجمرات.. سبع حصيات رميت وشعيرة انقضيت وفرحة اكتملت

شهدت حركتهم انسيابية مطلقة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

تصوير: نايف العيسى

شعيرة انقضت وفرحة اكتملت برمي الحجاج، اليوم الأحد، أول أيام التشريق جمرة العقبة الكبرى بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم قضوا ليلتهم في مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة هدفت لتحقيق راحتهم والتيسير عليهم لإداء مناسكهم.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات حيث توزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة؛ فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وكان قد أقبل حجاج بيت الله الحرام جماعات وفرادى إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه هذا اليوم مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور وقلوبهم خاشعة تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويغفر ذنبهم.

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لقطات من الجمرات.. سبع حصيات رميت وشعيرة انقضيت وفرحة اكتملت
سبق

تصوير: نايف العيسى

شعيرة انقضت وفرحة اكتملت برمي الحجاج، اليوم الأحد، أول أيام التشريق جمرة العقبة الكبرى بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم قضوا ليلتهم في مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة هدفت لتحقيق راحتهم والتيسير عليهم لإداء مناسكهم.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات حيث توزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة؛ فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وكان قد أقبل حجاج بيت الله الحرام جماعات وفرادى إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه هذا اليوم مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور وقلوبهم خاشعة تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويغفر ذنبهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
03:29 PM

لقطات من الجمرات.. سبع حصيات رميت وشعيرة انقضيت وفرحة اكتملت

شهدت حركتهم انسيابية مطلقة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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859

تصوير: نايف العيسى

شعيرة انقضت وفرحة اكتملت برمي الحجاج، اليوم الأحد، أول أيام التشريق جمرة العقبة الكبرى بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم قضوا ليلتهم في مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة هدفت لتحقيق راحتهم والتيسير عليهم لإداء مناسكهم.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات حيث توزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة؛ فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وكان قد أقبل حجاج بيت الله الحرام جماعات وفرادى إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه هذا اليوم مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور وقلوبهم خاشعة تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويغفر ذنبهم.

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