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إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 188 ألف حالة

سجلت 2472 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة.


وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصاً، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 8837".


ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلاً عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.


ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 188 ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة.


وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصاً، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 8837".


ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلاً عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.


ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:24 PM

إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 188 ألف حالة

سجلت 2472 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة.


وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصاً، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 8837".


ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلاً عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.


ووفق "روسيا اليوم"، أضافت الوزارة أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.

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