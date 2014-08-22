النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن اللبناني يضبط 100 ألف لتر من الوقود في مستودع سري

وزع الكمية على شركة الكهرباء وقصر العدل

ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم (الأحد) أكثر من 100 ألف ليتر من المازوت داخل مستودع سري بالمدينة الصناعية في مدينة زحلة، بالإضافة إلى خزانات وقود عائدة لمحطتين في كسارة والمرج، وسط أزمة وقود خانقة تعصف بالبلاد.

وأوضحت قوى الأمن عبر حسابها في "تويتر"، أنها وزعت قسمًا من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على شركة كهرباء زحلة، وجمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة، بناءً لإشارة القضاء المختص.

وأشارت إلى أنها ختمت الخزانات بالشمع الأحمر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن اللبناني يضبط 100 ألف لتر من الوقود في مستودع سري
سبق

ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم (الأحد) أكثر من 100 ألف ليتر من المازوت داخل مستودع سري بالمدينة الصناعية في مدينة زحلة، بالإضافة إلى خزانات وقود عائدة لمحطتين في كسارة والمرج، وسط أزمة وقود خانقة تعصف بالبلاد.

وأوضحت قوى الأمن عبر حسابها في "تويتر"، أنها وزعت قسمًا من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على شركة كهرباء زحلة، وجمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة، بناءً لإشارة القضاء المختص.

وأشارت إلى أنها ختمت الخزانات بالشمع الأحمر.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
04:18 PM

الأمن اللبناني يضبط 100 ألف لتر من الوقود في مستودع سري

وزع الكمية على شركة الكهرباء وقصر العدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,122

ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم (الأحد) أكثر من 100 ألف ليتر من المازوت داخل مستودع سري بالمدينة الصناعية في مدينة زحلة، بالإضافة إلى خزانات وقود عائدة لمحطتين في كسارة والمرج، وسط أزمة وقود خانقة تعصف بالبلاد.

وأوضحت قوى الأمن عبر حسابها في "تويتر"، أنها وزعت قسمًا من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على شركة كهرباء زحلة، وجمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة، بناءً لإشارة القضاء المختص.

وأشارت إلى أنها ختمت الخزانات بالشمع الأحمر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,513

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة