الأمن اللبناني يضبط 100 ألف لتر من الوقود في مستودع سري

وزع الكمية على شركة الكهرباء وقصر العدل

ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم (الأحد) أكثر من 100 ألف ليتر من المازوت داخل مستودع سري بالمدينة الصناعية في مدينة زحلة، بالإضافة إلى خزانات وقود عائدة لمحطتين في كسارة والمرج، وسط أزمة وقود خانقة تعصف بالبلاد.

وأوضحت قوى الأمن عبر حسابها في "تويتر"، أنها وزعت قسمًا من المضبوطات وفق التعرفة الرسمية على شركة كهرباء زحلة، وجمعيتين خيريتين وقصر عدل زحلة، بناءً لإشارة القضاء المختص.

وأشارت إلى أنها ختمت الخزانات بالشمع الأحمر.